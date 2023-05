Relegation: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Duell HSV - Stuttgart Stand: 31.05.2023 15:22 Uhr Nur ein Platz ist noch frei in der Fußball-Bundesliga. Der HSV oder der VfB Stuttgart werden in der Saison 2023/2024 Erstligist sein. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Relegation.

Was steht an?

Die Relegationsspiele zwischen dem Bundesliga-16. VfB Stuttgart und dem Zweitliga-Dritten Hamburger SV. Das Hinspiel findet am Donnerstag in Stuttgart statt, das Rückspiel am Montag in Hamburg. Beide Spiele werden um 20.45 Uhr angepfiffen.

Wie kann ich die Spiele verfolgen?

Im NDR Livecenter in der Audio-Vollreportage und im Live-Ticker. Im TV sind die Spiele bei Sky sowie Sat.1 zu sehen.

Gilt die Auswärtstorregel?

Nein. Da die Relegationsspiele gemäß DFL-Spielordnung als Hin- und Rückspiel entsprechend den Bestimmungen der UEFA-Clubwettbewerbe ausgetragen werden, gilt die Auswärtstorregel analog zum Europacup nicht mehr.

Was passiert bei Torgleichheit?

Bei gleicher Trefferanzahl nach Hin- und Rückspiel wird das Rückspiel um zweimal 15 Minuten verlängert. Steht danach immer noch kein Sieger fest, fällt die Entscheidung im Elfmeterschießen.

UMFRAGE Mögliche Antworten Wer setzt sich in der Relegation durch? VfB Stuttgart HSV Abstimmen Ergebnisse

Welche Technik wird eingesetzt?

In allen vier Relegations-Begegnungen - auch zwischen dem Zweitliga-16. und Drittliga-Dritten (Arminia Bielefeld gegen SV Wehen Wiesbaden, 2. und 6. Juni, jeweils 20.45 Uhr) - kommen sowohl der Video-Assistent als auch die Torlinientechnologie zum Einsatz.

Warum hat der HSV im Rückspiel Heimrecht?

Das Heimrecht im Rückspiel besitzt jeweils der Club, der gemäß Spielplan der abgelaufenen Saison weniger spielfreie Tage vor dem Hinspiel hat, teilte die DFL mit. Da Stuttgart sein letztes Spiel am vergangenen Sonnabend bestritt, der HSV aber erst am Sonntag, spielen die Hamburger am Montag zu Hause.

Seit wann gibt es die Relegation?

Die gab es schon zwischen 1982 und 1991. 2009 wurden die Relegationsspiele wieder eingeführt.

Wie ist die Bilanz?

In den bisherigen 24 Duellen setzte sich 18 Mal der Erstligist durch. Nur Bayer Uerdingen (1983 gegen Schalke), der 1. FC Saarbrücken (1985 gegen Bielefeld), die Stuttgarter Kickers (1991 gegen St. Pauli), der 1. FC Nürnberg (2009 Cottbus), Fortuna Düsseldorf (2012 gegen Hertha BSC) und Union Berlin (2019 gegen Stuttgart) behielten als unterklassige Clubs die Oberhand.

Weitere Informationen Dreimal Drama: Ein Rückblick auf den HSV in der Relegation Der HSV muss gegen den VfB Stuttgart zum vierten Mal in seiner Clubhistorie in die Relegation - so oft, wie kein anderer Verein. Ein Rückblick. mehr

Waren der HSV und Stuttgart schon mal in der Relegation?

Der VfB scheiterte als letzter Erstligist 2019 an Union Berlin. Der HSV sicherte sich 2014 (gegen Greuther Fürth) und 2015 (gegen Karlsruhe) als Bundesligist den Klassenerhalt. 2022 scheiterten die Hamburger als Zweitligist an Hertha BSC.

Droht Spielern eine Gelbsperre?

Ja, sie nehmen die Verwarnungen aus der regulären Saison mit. Beim VfB sind Silas und Waldemar Anton vorbelastet, beim HSV Jonas David, Robert Glatzel und Sonny Kittel.

VIDEO: HSV vor Relegation: "Fahren nach Stuttgart, um zu gewinnen" (2 Min)

Weitere Informationen HSV-Coach Walter vor Relegation: "Keine negativen Gedanken" Das Drama in Sandhausen hat der HSV-Trainer abgehakt - für die Duelle mit seinem Ex-Club VfB Stuttgart hat er schon einen Plan. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 01.06.2023 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga