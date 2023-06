Bundesliga-Aufstieg ade? HSV mit 0:3 in Stuttgart noch gut bedient

Stand: 01.06.2023 22:50 Uhr

Kann der HSV den Bundesliga-Aufstieg abschreiben? Es sieht so aus. 0:3 (0:1) ging der Fußball-Zweitligist im Relegations-Hinspiel beim VfB Stuttgart unter - und das völlig verdient. In dieser Verfassung ist ein HSV-Comeback im Rückspiel am Montag im Volksparkstadion kaum vorstellbar.