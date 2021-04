Positiver Corona-Test: Hannover 96 bangt um Spielerlaubnis Stand: 10.04.2021 16:15 Uhr Das für Sonntag angesetzte Heimspiel des Fußball-Zweitligisten Hannover 96 gegen den 1. FC Heidenheim steht wegen eines positiven Corona-Tests bei den "Roten" auf der Kippe. Dem Team droht eine weitere Zwangspause.

Hannover 96 bangt um seine Spielerlaubnis für die nächsten Tage. Vor dem Training am Samstagvormittag war der Corona-Schnelltest bei einem Profi positiv ausgefallen, wie der Verein auf Nachfrage mitteilte. Daraufhin wurde ein PCR-Test vorgenommen. Die Auswertung wird im Laufe des Tages erwartet. Erst dann steht fest, ob das zuständige Gesundheitsamt eingreifen muss. Das Training ist vorsichtshalber abgesagt worden.

Die Hannoveraner hoffen aber darauf, am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim spielen zu können. An diesem Wochenende waren bereits drei Zweitliga-Begegnungen abgesagt worden, da sich die Teams aus Karlsruhe, Sandhausen und Holstein Kiel ganz oder teilweise in Quarantäne befinden. Auch Hannover 96 hatte im März schon in Quarantäne gemusst, das positive Ergebnis des Tests von Genki Haraguchi erwies sich jedoch als falsch.

