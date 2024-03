Wochenlange Pause: Hegering fehlt VfL-Frauen und Nationalteam Stand: 25.03.2024 15:15 Uhr Fußball-Nationalspielerin Marina Hegering hat sich einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen und fehlt dem VfL Wolfsburg im DFB-Pokal-Halbfinale. Wahrscheinlich muss die Verteidigerin auch für die EM-Qualifikation passen.

Als wäre das 0:4 im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern München nicht schon bitter genug gewesen. Nun kommt auch noch der wochenlange Ausfall von Hegering dazu. Am Sonnabend hatte die 33-Jährige den Rasen bereits nach knapp 20 Minuten verlassen müssen. Da stand es noch 0:0.

Bei einem Klärungsversuch war sie ohne gegnerische Einwirkung zu Boden gegangen und fasste sich anschließend an die linke Wade. Kurz darauf humpelte die Defensivspielerin gestützt von Betreuern vom Platz. Am Montag erfolgten nun die genaue Untersuchung und die Diagnose: Muskelfaserriss.

Letzte Titelchance im DFB-Pokal

Vor der nahenden Länderspielpause treffen die "Wölfinnen" am Sonnabend (13 Uhr) noch im Pokal-Halbfinale auf die SGS Essen. Nach dem Verpassen der Champions-League-Gruppenphase und der jüngsten Niederlage gegen die Bayern geht es im Cup um die letzte Titelchance für die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot.

36. Einsatz für Deutschland muss noch warten

Wie lange Hegering genau ausfallen wird, ist offen. Wahrscheinlich ist allerdings, dass sie auch die beiden Partien in der Qualifikation zur Europameisterschaft Anfang April verpassen wird.

Die Nationalelf - Bundestrainer Horst Hrubesch hatte das Topspiel in Wolfsburg im Stadion verfolgt - spielt am 5. April in Österreich und vier Tage später gegen Island. Hegering kam bislang 35-mal für Deutschland zum Einsatz.

