Wolfsburgs Lena Oberdorf wechselt zum FC Bayern München Stand: 15.02.2024 10:03 Uhr Der Transfer-Hammer in der Fußball-Bundesliga der Frauen ist perfekt: Nationalspielerin Lena Oberdorf wechselt vom VfL Wolfsburg zu dessen Dauerrivalen FC Bayern München. Janina Minge kommt aus Freiburg zum VfL.

Nach NDR Informationen verlässt die defensive Mittelfeldspielerin den Bundesliga-Zweiten am Saisonende für eine Ablöse in Höhe von rund 400.000 Euro. So viel Geld wurde noch nie für eine deutsche Fußballerin bezahlt. Die 22-Jährige macht von einer Ausstiegsklausel in ihrem Vertrag Gebrauch, der noch bis zum Sommer 2025 lief. Beim FC Bayern erhält sie einen Vierjahresvertrag.

"Ich habe gute Gespräche mit Cheftrainer Alexander Straus und Abteilungsleiterin Bianca Rech geführt und die Vision des Vereins, was man in den nächsten Jahren erreichen möchte, hat mir sehr gut gefallen", begründete Oberdorf ihren Wechsel: "Man hat mir auch gezeigt, wo meine Potenziale liegen und was man noch aus mir rausholen kann. Ich denke, ich bin noch keine komplette Spielerin - da möchte ich aber hinkommen."

Oberdorf war schon als Teenagerin von den Bayern umworben worden, entschied sich damals aber für Wolfsburg - weil sie den Club "sympathischer" fand, wie sie damals dem "Spiegel" sagte. "Lena Oberdorf ist eine der talentiertesten Spielerinnen Deutschlands und hat eine große Zukunft vor sich", erklärte Bianca Rech, Frauen-Abteilungsleiterin beim FC Bayern: "Wir sind sehr glücklich, dass wir Lena vom FC Bayern überzeugen konnten."

Auf den Spuren von Harder und Roord

Oberdorf ist nach Pernille Harder, die im Sommer 2020 für 350.000 Euro zum FC Chelsea wechselte, und Jil Roord, die den Club für die gleiche Summe im vergangenen Sommer zu Manchester City verließ, der nächste finanzkräftige Transfer des VfL - aber auch sportlich ein herber Verlust. Sie gilt als eine der besten Mittelfeldspielerinnen der Welt und wurde auch von den Topteams FC Chelsea und Paris St. Germain umworben.

Für die kriselnde Bundesliga hat ihr Transfer innerhalb der Liga Signalwirkung: Eine junge Hochkaräterin entscheidet sich inmitten der Diskussionen über die verlorene internationale Wettbewerbsfähigkeit für den Verbleib.

Oberdorf kam 2020 von der SGS Essen nach Wolfsburg und lief seitdem 98-mal für die "Wölfinnen" auf, erzielte 22 Tore und bereitete 14 vor. Mit dem VfL gewann sie bisher einmal die Deutsche Meisterschaft und dreimal den DFB-Pokal. Zweimal lief sie für die Wölfinnen in einem Champions-League-Finale auf. Im vergangenen Jahr hatte sie teilweise mit ihrer Form und Verletzungen zu kämpfen.

Mit 17 Jahren hatte "Obi", wie die Wolfsburgerin von ihren Teamkolleginnen gerufen wird, ihr Debüt in deutschen Nationalmannschaft gefeiert. Mittlerweile hat sie 44 Länderspiele bestritten. Bei der EM 2022 in England wurde Oberdorf als beste Nachwuchsspielerin ausgezeichnet.

Nationalspielerin Minge unterschreibt bis 2027

Einen Ersatz hat der VfL bereits verpflichtet. Nationalspielerin Janina Minge wird ab der nächsten Saison für Wolfsburg auflaufen. Die 24 Jahre alte Mittelfeldspielerin wechselt im Sommer ablösefrei vom Ligakonkurrenten SC Freiburg zu den "Wölfinnen" und unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2027.

Kellermann: "Sie bringt eine tolle Mentalität mit"

"Wir freuen uns sehr darüber, dass Janina unseren Kader ab dem Sommer als flexibel einsetzbare und torgefährliche Mittelfeldspielerin verstärkt. Sie bringt eine tolle Mentalität mit und ist eine absolute Teamplayerin", sagte Ralf Kellermann, Wolfsburgs Direktor Frauenfußball.

Minge hatte beim Sport-Club im Alter von 16 Jahren in der Bundesliga debütiert. In 177 Pflichtspielen erzielte sie 26 Tore. "Nach meinen neun Jahren beim SC Freiburg ist dies der nächste Schritt für mich, und ich sehe hier die besten Bedingungen, um mich sportlich weiterzuentwickeln", sagte die zweimalige Nationalspielerin: "Ich freue mich sehr auf die kommenden Herausforderungen mit dem VfL."

