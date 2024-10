Paukenschlag bei Hansa Rostock: Fünf Aufsichtsräte treten zurück Stand: 28.10.2024 18:45 Uhr Drittligist Hansa Rostock durchlebt den nächsten Paukenschlag. Fünf der sieben Mitglieder des Aufsichtsrats sind am Montag zurückgetreten.

Nach Informationen des NDR sind beim Fußball-Drittligisten Hansa Rostock fünf von sieben Aufsichtsratsmitgliedern zurückgetreten. Dazu zählt auch der bisherige Vorsitzende des Gremiums, Rainer Lemmer. Demnach verbleiben vorerst nur Martin Ohde und Sebastian Eggert im höchsten Kontrollgremium des Vereins.

Beleidigendes Banner im Ostseestadion

Einer von mehreren Rücktrittsgründen war ein Banner mit schwer beleidigendem Inhalt, das am Sonnabend beim Spiel zwischen dem FC Hansa Rostock und Rot-Weiss Essen im Ostseestadion gezeigt wurde und sich gegen ein Mitglied des Aufsichtsrats richtete. Auch der Überfall auf den Fanzug mit Anhängern von Rot-Weiss Essen am vergangenen Sonnabend sowie rassistische Entgleisungen haben bei der Entscheidung der fünf Aufsichtsratsmitglieder eine Rolle gespielt. In einer am Abend verbreiteten Mitteilung hieß es: "Hier wurde für uns eine rote Linie überschritten! Wir wollen uns nicht schweigend mit dieser Entwicklung gemein machen, bitten alle Mitglieder, Fans und für den Verein tätige Personen einige Sekunden innezuhalten und das Geschehene zu reflektieren."

Polizei: Erst flogen die Steine

Die Bundespolizei Rostock ist sich inzwischen nach eigenen Angaben sehr sicher, dass es sich bei den Angreifern tatsächlich um Chaoten aus dem Hansa Rostock-Umfeld handelte. Das habe die Auswertung der vorliegenden Videos ergeben - beispielsweise durch auffällige Kleidungsstücke wie blau-weiß-rote Sturmhauben. Zudem teilte die Bundespolizei mit, dass der Zug erst mit Steinen beworfen wurde und dann die Notbremse gezogen wurde.

Weitere Informationen "Grässliche Aktion": Innenminister Pegel verurteilt Gewalt vor Hansa-Spiel Vermummte hatten am Samstagmorgen einen Sonderzug für Fans von Rot-Weiss Essen bei Gransee in Brandenburg gestoppt und mit Steinwürfen beschädigt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nordmagazin | 28.10.2024 | 20:00 Uhr