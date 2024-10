Hansa atmet auf: Rostock siegt hochverdient im Kellerduell Stand: 26.10.2024 16:27 Uhr Der FC Hansa Rostock hat in der 3. Fußball-Liga einen großen Befreiungsschlag gefeiert und das Kellerduell mit RW Essen am Sonnabend klar mit 4:0 (1:0) für sich entschieden. Für den Zweitliga-Absteiger war es der höchste Sieg seit vier Jahren.

von Tim Osing

In Spiel eins nach der Entlassung von Trainer Bernd Hollerbach zeigte Rostock ein starkes Heimspiel und hätte noch höher gewinnen können. Kevin Schumacher (35.), Dario Gebuhr (77.), Tim Krohn (81.) und Ryan Naderi (90.+5) trafen für die Mecklenburger. Dank des zweiten Heimsieges der Saison springt der FCH über den Strich, hat nach zwölf Spielen nun 13 Punkte auf dem Konto und belegt Platz 15.

Angriff auf Zug mit RWE-Fans

Das Spiel begann mit 30-minütiger Verzögerung, weil zahlreiche RWE-Anhänger nicht pünktlich im Ostseestadion angekommen waren. Ein Zug mit mehreren hundert Essener Fans war am Morgen zwischen Berlin und Rostock attackiert worden. Ob es sich bei den Angreifern um Hansa-Anhänger handelte, war zunächst nicht klar.

Der FCH spielte im ersten Durchgang wie befreit und hätte höher führen können, immer wieder sorgte das schnelle und geradlinige Spiel der Rostocker in Richtung Gästetor für Gefahr. Ob bei langen Bällen hinter die Abwehr oder Flanken über die Außen: Essens Abwehr wirkte verunsichert und anfällig.

Haugen erneut auffällig und erneut torlos

Hansas Interimstrainer Marcus Rabenhorst und Simon Pesch hatten Schumacher und Nils Fröling den Vorzug gegenüber Felix Ruschke und Naderi gegeben - beide rechtfertigten das Vertrauen und gehörten zu den größten Unruheherden. Zusammen mit Dribbler Adrien Lebeau und Mittelstürmer Sigurd Haugen, der wie in der Vorwoche gegen Alemannia Aachen viele Chancen hatte, aber keine nutzen konnte.

Das überfällige Führungstor fiel zehn Minuten vor der Halbzeitpause: Lebeau ließ auf der rechten Seite Essens Joseph Boyamba und Eric Voufack mühelos stehen und flankte auf Fröling, dessen Kopfball parierte Jakob Golz noch stark. Beim Nachschuss von Schumacher war der Sohn von HSV-Legende Richard Golz geschlagen (35.).

Riesige Erleichterung in Rostock

Bezeichnend der anschließende Jubel: Haugen und Fröling feierten in Richtung Nordtribüne, als hätten sie selber getroffen, Interimscoach Pesch sprintete ausgelassen die Seitenlinie entlang - kollektive Erleichterung in Rostock.

Es sollte lange das einzige Tor des Spiels bleiben, vor allem weil Hansa regelrecht Chancenwucher betrieb und an Golz verzweifelte. Egal ob Fröling (51.), Haugen (61.), Schumacher (63.) oder der eingewechselte Naderi (70.) - das zweite Tor wollte nicht fallen.

Doch gerade, als Hansa-Fans schon eine zittrige Schlussviertelstunde kommen sahen, erlöste Gebuhr per Kopf nach einer Lebeau-Ecke den FCH - 2:0 (77.). Anschließend schenkte Essen den leidgeplagten Gastgebern das nächste Erfolgserlebnis. RWE-Verteidiger José-Enrique Rios Alonso spielte einen katastrophalen Rückpass in Richtung Golz, der eingewechselte Krohn spritzte dazwischen und erzielte sein erstes Profi-Tor (81.).

Höchster Hansa-Sieg seit vier Jahren

In der Nachspielzeit hatte der 19-Jährige zudem noch großes Glück: Krohn flog von hinten mit gestrecktem Bein in Robbie D'Haese hinein, traf den Essener am Knöchel. Der verletzte sich, kam nicht mehr aufs Feld zurück - Krohn durfte auf selbigem bleiben, sah nur die Gelbe statt der fälligen Roten Karte (90.+4).

Mit einem Mann mehr erhöhte Rostock sogar nochmal: Jan Mejdrs Flanke von der rechten Seite nickte Naderi mühelos zum 4:0-Endstand ein (90.+5). Es ist der höchste Hansa-Sieg seit vier Jahren, im Oktober 2020 schlug Rostock Viktoria Köln in der 3. Liga mit 5:1.

