Nach Angriff auf RWE-Fan-Zug: Polizei ermittelt ersten Verdächtigen Stand: 27.10.2024 17:27 Uhr Vor dem Drittliga-Spiel Hansa Rostock gegen Rot-Weiss Essen (4:0) ist ein Sonderzug mit Essener Fans auf dem Weg nach Rostock auf freier Strecke durch Betätigen der Notbremse zum Halten gebracht worden. 200 teilweise vermummte Menschen bewarfen den Zug mit Steinen. Mindestens ein Tatverdächtiger wurde identifiziert.

In dem Zug befanden sich etwa 700 Personen. Die Scheiben mehrerer Waggons gingen zu Bruch. Auch außerhalb des Zuges soll es zu Auseinandersetzungen gekommen sein. Drei Personen wurden leicht verletzt, mussten aber nicht medizinisch versorgt werden. Die Bundespolizei bestätigte, dass sich der Vorfall am Sonnabendvormittag bei Gransee in Brandenburg auf der Strecke zwischen Berlin und Neustrelitz ereignete. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen. Zuerst hatte die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" über den Angriff berichtet.

Mindestens ein Tatverdächtiger identifiziert

Ob es sich bei den Angreifern um Hooligans von Hansa Rostock handelte, konnte die Polizei nicht bestätigen. Sie teilte bisher lediglich mit, dass ein Tatverdächtiger aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg identifiziert wurde - dabei handele es sich um einen 20-jährigen Deutschen. In seiner Wohnung wurden Beweismittel sichergestellt, die nun ausgewertet werden. Nachdem in den sozialen Medien viele Bilder und Videos veröffentlicht wurden, hatte die Polizei ein Hinweisportal online gestellt, in dem Augenzeugen Hinweise, Fotos und Videos hochladen können.

AUDIO: Nach Angriff auf Zug mit RWE-Fans: Mindestens ein Tatverdächtiger ermittelt (1 Min) Nach Angriff auf Zug mit RWE-Fans: Mindestens ein Tatverdächtiger ermittelt (1 Min)

Vorstandschef: "Wir werden mit aller Konsequenz dagegen vorgehen"

Der Vorstandsvorsitzende Jürgen Wehlend verurteilte die Ausschreitungen. Der Vorstand wolle sich in Absprache mit Sicherheitskräften und Ermittlern zusammensetzen und über das weitere Vorgehen beraten. "Wir werden mit aller Konsequenz dagegen vorgehen. Diese Leute, die das zu verantworten haben, gehören in kein Fußballstadion, in unseres sowieso nicht - und eigentlich in keines in Deutschland." Am Sonntag verurteilte der Verein den Angriff auf seiner Webseite. "Wer die Gefährdung anderer Personen billigend in Kauf nimmt, überschreitet ganz klar und deutlich Grenzen. Ein solches Verhalten muss und wird entsprechende Konsequenzen für die identifizierten Täter haben", bekräftigt die Vereinsführung.

Weitere Störungen nach Ende des Spiels

Der eigentlich für 14 Uhr geplante Beginn des Spiels im Rostocker Ostseestadion wurde nach dem Angriff um eine halbe Stunde verschoben, damit Rot-Weiss Essen-Fans aus dem angegriffenen Zug noch zum Spiel gelangen konnten. Die Abreise der rund 2.000 Gästefans mittels des eingerichteten Shuttleverkehrs am Samstagabend verlief holprig. Im Bereich des Rostocker Hauptbahnhofes versuchten Hansa-Anhänger, die Abreise zu verzögern. Einsatzkräfte der Polizei mussten die Störer zurückdrängen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 27.10.2024 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock