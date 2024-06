Offiziell: Benes wechselt vom HSV zu Union Berlin Stand: 28.06.2024 17:35 Uhr Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat seinen Topscorer verloren. Der slowakische EM-Spieler Laszlo Benes wechselt in die Bundesliga zum 1. FC Union Berlin.

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat wie erwartet den slowakischen Nationalspieler Laszlo Benes verpflichtet. Der 26 Jahre Mittelfeldspieler wechselt vom Zweitligisten Hamburger SV in die Hauptstadt. Über die Vertragslaufzeit machten die Berliner in ihrer Mitteilung am Freitag wie üblich keine Angaben. Der HSV soll für den Offensivspieler eine Ablösesumme im mittleren einstelligen Millionenbereich kassieren.

"'Laci' hat in seinen zwei Jahren beim HSV sein Herz auf dem Platz gelassen und alles für unsere Raute gegeben", sagt Direktor Profifußball Claus Costa über den 26-jährigen slowakischen Nationalspieler, der aktuell bei der EM für sein Land im Einsatz ist. "Vor allem in der vergangenen Saison hat er seine ganze Klasse unter Beweis gestellt. Nun möchte er sich einer neuen Herausforderung in der Bundesliga stellen, das müssen wir akzeptieren und wünschen ihm dafür alles Gute und den maximalen Erfolg."

"Der HSV bleibt in meinem Herzen." Laszlo Benes

Auch Benes wünscht dem Hamburger SV für die Zukunft alles Gute: "Meine Familie und ich haben uns über den gesamten Zeitraum beim HSV und in Hamburg sehr wohlgefühlt, ich werde diese Zeit immer in bester Erinnerung behalten. Ich wünsche dem Club und seinen unfassbaren Fans nur das Beste. Der HSV bleibt in meinem Herzen."

15 Tore und 13 Vorlagen in 30 Spielen

Benes war 2022 von Borussia Mönchengladbach zum HSV gewechselt. In der vergangenen Saison war der Mittelfeldspieler mit 15 Treffern und 13 Torvorbereitungen in 30 Saisonspielen (Liga und DFB-Pokal) Topscorer der Hamburger.

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga