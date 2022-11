Nicht schön, aber effizient: Hannover 96 besiegt Düsseldorf Stand: 08.11.2022 20:23 Uhr Am vorletzten Spieltag vor der WM-Pause ist Hannover 96 näher an das Spitzentrio der Zweiten Liga herangerückt. Die Niedersachsen setzten sich auch dank der starken Leistung ihres Keepers Ron-Robert Zieler am Dienstagabend zu Hause mit 2:0 (2:0) gegen Fortuna Düsseldorf durch und sind nun Vierter.

von Christian Görtzen

Das Team von 96-Trainer Stefan Leitl zog in der Tabelle nicht nur an den Rheinländern vorbei, sondern auch am SC Paderborn, der überraschend zu Hause gegen Schlusslicht Arminia Bielefeld verlor. Hannover schließt die englische Woche am Freitagabend bei Holstein Kiel ab.

96 zuerst einfallslos, dann treffen Nielsen und Teuchert

Gegen die Fortuna stellten die "Roten" die Leidensfähigkeit ihrer Fans in der ersten guten halben Stunde erneut auf eine harte Belastungsprobe - so, wie sie es auch schon im Heimspiel zuvor gegen den Karlsruher SC getan hatten. Hannover strahlte zunächst überhaupt keine Torgefahr aus, insgesamt war es eine enorm zähe Angelegenheit.

Die erste Gelegenheit hatten die Gäste: Nachdem Julian Börner im Strafraum gegen Düsseldorfs Stürmer Rouwen Hennings nicht die Situation hatte klären können, spritzte von hinten Felix Klaus heran und beförderte in zentraler Position aus sechs Metern die Kugel mit einem Schuhsohlenkick auf das 96-Tor. Keeper Zieler war aber zur Stelle und wehrte gut ab.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Durch Ideenreichtum in der Offensive bestach das Leitl-Team zwar nicht gerade - aber durch Effizienz: Der erste Schuss aufs Tor saß. Havard Nielsen hatte ihn abgegeben. Nach einem weiten Einwurf von Jannik Dehm und unter Mithilfe des Düsseldorfers Tim Oberdorf, der unter dem Ball hindurch gesprungen war, erzielte der Norweger per Volleyabnahme seinen siebten Saisontreffer - 1:0 für die Niedersachsen (34.).

Und es kam vor der Pause sogar noch besser: Nach Steilpass von Fabian Kunze lief der Konter der Gastgeber über Hendrik Weydandt auf der linken Außenbahn. Der Stürmer bewahrte den Überblick, passte im richtigen Augenblick quer auf Cedric Teuchert, der zum 2:0 einschob (43.). Damit ging es auch in die Kabine.

Zieler rettet Hannover die drei Punkte

Nach Wiederbeginn wurde es wieder richtig trist. Die Partie plätscherte dahin - bis zur Mitte der zweiten Hälfte. Dann erhöhten die Gäste die Schlagzahl. Und wie schon gegen den KSC war bei 96 wieder auf Zieler Verlass. Der 33 Jahre alte Schlussmann parierte in schneller Abfolge mehrmals glänzend. Er verhinderte unter anderem bei einem Schuss von Kristoffer Peterson (68.) und einem Kopfball von Emmanuel Iyoha (71.) einen Gegentreffer.

Auf der anderen Seite vergab Maximilian Beier die große Chance, mit dem 3:0 alles klar zu machen (81.). Es reichte aber auch so, weil die "Roten" ihrem Gegner in den Schlussminuten nichts mehr gestatteten.

16.Spieltag, 08.11.2022 18:30 Uhr Hannover 96 2 F. Düsseldorf 0 Tore: 1 :0 Nielsen (34.) 2 :0 Teuchert (43.)

Hannover 96: Zieler - Dehm, Börner, Arrey-Mbi - Muroya (79. Krajnc), Leopold (69. Besuschkow), F. Kunze, Köhn - Nielsen (90.+2 Tresoldi) - Weydandt (79. S. Ernst), Teuchert (69. Beier)

F. Düsseldorf: Kastenmeier - Zimmermann, Klarer, Oberdorf - F. Klaus (84. Mansfeld), Hendrix, Sobottka, Karbownik (86. Böckle) - Appelkamp - Kownacki (64. Peterson), Hennings (64. Iyoha)

Zuschauer: 24100



Weitere Daten zum Spiel Zieler - Dehm, Börner, Arrey-Mbi - Muroya (79. Krajnc), Leopold (69. Besuschkow), F. Kunze, Köhn - Nielsen (90.+2 Tresoldi) - Weydandt (79. S. Ernst), Teuchert (69. Beier)Kastenmeier - Zimmermann, Klarer, Oberdorf - F. Klaus (84. Mansfeld), Hendrix, Sobottka, Karbownik (86. Böckle) - Appelkamp - Kownacki (64. Peterson), Hennings (64. Iyoha)24100

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 08.11.2022 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel 2. Bundesliga Hannover 96