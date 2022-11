96-Legende Cherundolo gewinnt US-Meisterschaft mit Los Angeles Stand: 06.11.2022 00:32 Uhr Hannover-96-Legende Steven Cherundolo hat in seiner ersten Saison als Coach von Los Angeles FC die US-Meisterschaft gewonnen - in einem packenden Finale gegen Philadelphia Union.

Ein Titel war Cherundolo in seinen 15 Jahren als 96-Profi nicht vergönnt gewesen. Bei seiner ersten Station als Cheftrainer schlug der 43-Jährige zu und führte Los Angels am Sonnabend zum MLS-Titel.

Das Finale gegen Philadelphia, mit dem Ex-St.-Paulianer Leon Flach im Team, war an Dramatik kaum zu überbieten. Cherundolos Team ging in der regulären Spielzeit gleich zweimal durch Kellyn Acosta (27.) und Jesus Murillo (83.) in Führung. Philadelphia glich in Person von Daniel Gazdag (59.) und Jack Elliott (85.) jeweils aus.

Stürmerstar Bale rettet LAFC

In der Verlängerung sah L.A.-Keeper Maxime Crepeau die Rot (116.), Elliott erzielte mit seinem zweiten Treffer in einer dramatischen Schlussphase den vermeintlichen Siegtreffer (120.+4) für Philadelphia, doch Stürmerstar Gareth Bale, der von Real Madrid zu LAFC gewechselt war, rettete sein Team ins Elfmeterschießen mit dem 3:3 in der achten Minute der Nachspielzeit. Dort versagten den Schützen von Philadelphia komplett die Nerven.

Vor der Saison hatte sich das Team aus Los Angeles zudem mit dem langjährigen Kapitän der italienischen Nationalmannschaft, Giorgio Chiellini, verstärkt, der im Endspiel jedoch nicht zum Einsatz kam.

Haus in Hannover behalten

Champion-Coach Cherundolo, der in seiner Karriere 87 Länderspiele für die USA bestritten hat (drei WM-Teilnahmen), hatte vor seinem Engagement in Los Angeles als Trainer ein unterklassiges Team in Las Vegas betreut und zuvor in Deutschland als Co-Trainer beim VfB Stuttgart und bei Hannover 96 gerbeitet.

Der MLS-Titel dürfte Hannovers Bundesliga-Rekordspieler (302 Spiele) auch für ein Engagment in Deutschland interessant machen. Eine Rückkehr zu 96 könnte sich Cherundolo durchaus vorstellen. "So ein Engagement würde ich nie ausschließen", sagte der 43-Jährige im Podcast der "Neuen Presse". Sein Haus in Hannover hat der ehemalige Abwehrspieler behalten.

AUDIO: Coach Cherundolo - von Hannover nach Hollywood (3 Min) Coach Cherundolo - von Hannover nach Hollywood (3 Min)

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 06.11.2022 | 22:50 Uhr