Neidhart trifft: Hansa Rostock holt gegen Fürth den zweiten Sieg in Folge Stand: 16.03.2024 14:54 Uhr Der FC Hansa Rostock hat in der 2. Liga den zweiten Sieg in Folge geholt. Das Team von Trainer Mersad Selimbegovic besiegte am Sonnabend Greuther Fürth im Ostseestadion mit 1:0 (1:0) und feierte im Abstiegskampf einen enorm wichtigen Dreier. Mann des Tages war Nico Neidhart.

von Tobias Knaack

Der 29-Jährige erzielte in der 40. Minute den Treffer des Tages am Ende einer schönen Kombination der "Kogge". Eine Woche nach dem 1:0 in Braunschweig boten die Selimbegovic-Schützlinge eine starke Leistung - die vielleicht beste der Saison.

Hansa lauf- und spielfreudig

Die Mannschaft zeigte sich gegen die Spielvereinigung zweikampfstark, lauf- und in Teilen sogar sehr spielfreudig. Alleine die Chancenverwertung des FCH ließ an diesem Nachmittag zu wünschen übrig, der Sieg hätte höher ausfallen müssen.

Mit dem zweiten Dreier in Folge - es war das erste Mal seit dem Saisonstart, dass dem FC Hansa das gelang - schob sich das Team in der Tabelle wieder an der Eintracht vorbei auf Relegationsrang 16. Die Braunschweiger hatten am Freitag 2:1 in Paderborn gewonnen. Nach der Länderspielpause geht es für die Mecklenburger im Nordduell zum Tabellenzweiten Holstein Kiel (30. März, 13 Uhr, im NDR Livecenter), der parallel 2:0 in Elversberg siegte.

Weitere Informationen Fußball - 2. Bundesliga 2023/2024 Live-Ergebnisse, Tabelle, Spielplan und Teams der 2. Bundesliga Fußball im Überblick. mehr

Viel Leerlauf nach Schumacher-Gelegenheit

Die Selimbegovic-Elf startete mit hoher Intensität in die Begegnung - und hatte in der 5. Minute die Chance zur Führung. Kevin Schumacher wurde mit einem Diagonalball auf die linke Seite geschickt, nahm den Ball stark mit, setzte ihn aus halblinker Position aber ans Außennetz.

In der Folge verflachte die Partie: Beide Teams neutralisierten sich im Mittelfeld, Torraumszenen blieben Mangelware. Svante Ingelsson hatte in der 30. Minute die nächste Gelegenheit, ließ diese aber sträflich aus: Sein Kopfball aus gut fünf Metern landete in den Armen von Gäste-Keeper Jonas Urbig.

Neidhart trifft zur Hansa-Führung

Dennoch: Die Mecklenburger waren das bessere Team und hätten fünf Minuten später in Führung gehen müssen. Doch Schumacher ließ auch seine zweite Gelegenheit aus. Vom linken Eck des Fünfmeterraums jagte er den Ball überhastet über das Tor.

Die Selimbegovic-Elf aber ließ sich von den liegengelassenen Großchancen nicht beirren und ging fünf Minuten vor der Pause in Führung: Ingelsson wurde auf der linken Seite an die Grundlinie geschickt und passte in die Mitte, wo der eingelaufene Neidhart nur noch einzuschieben brauchte.

Dass es mit der verdienten Führung in die Kabine ging, aber war dann auch Glück: Lukas Petkov fiel der Ball nach einem Ping-Pong im Hansa-Sechzehner vor die Füße, er verzog den Schuss aber (42.).

Selimbegovic-Elf betreibt Chancenwucher

Nach Wiederanpfiff versuchten die Gäste, das Tempo zu erhöhen. Die besseren Chancen aber hatte weiterhin die Selimbegovic-Elf und wurde langsam fahrlässig im Umgang damit: Erst entschärfte Urbig im kurzen Eck einen Neidhart-Knaller (50.), dann verzog Junior Brumado einen Schuss nur knapp (53.), und Schumacher setzte einen Kopfball links neben das Tor (58.).

Und der Chancenwucher wurde beinahe bestraft: Erst wurde Armindo Sieb schön freigespielt und tauchte frei vor Markus Kolke auf. Der Hansa-Keeper aber machte sich groß und parierte Siebs Schuss stark (70.). Sieben Minuten später landete sein Schlenzer knapp neben dem Tor.

Den Rostockern gelang es nun nicht mehr so gut, für Entlastung zu sorgen. Doch da sie abgesehen von diesen zwei Szenen alles souverän wegverteidigten, konnten sie am Ende den wichtigen Sieg im Abstiegskampf feiern.

26.Spieltag, 16.03.2024 13:00 Uhr Hansa Rostock 1 Greuther Fürth 0 Tore: 1 :0 Neidhart (40.)

Hansa Rostock: Kolke - Neidhart (84. Gudjohnsen), Stafylidis, van der Werff, Roßbach, Schumacher (72. J. Lang) - Dressel, Rhein (85. Bachmann) - Pröger (78. Fröling), Junior Brumado (78. Perea), Ingelsson

Greuther Fürth: Urbig - Gießelmann (68. Mhamdi), Michalski, Itter - Asta (85. Pfaffenrot), Consbruch (68. Srbeny), Green, Haddadi (54. Calhanoglu) - Petkow, Sieb, Hrgota

Zuschauer: 24500



Weitere Daten zum Spiel Kolke - Neidhart (84. Gudjohnsen), Stafylidis, van der Werff, Roßbach, Schumacher (72. J. Lang) - Dressel, Rhein (85. Bachmann) - Pröger (78. Fröling), Junior Brumado (78. Perea), IngelssonUrbig - Gießelmann (68. Mhamdi), Michalski, Itter - Asta (85. Pfaffenrot), Consbruch (68. Srbeny), Green, Haddadi (54. Calhanoglu) - Petkow, Sieb, Hrgota24500

Weitere Informationen Hansa Rostock: Club-Boss Marien tritt Pause an - und appelliert an Fans Für den Klassenerhalt in der 2. Liga bräuchte es "bedingungslosen Zusammenhalt". Pläne für den Abstiegsfall liegen aber in der Schublade. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 16.03.2024 | 15:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 2. Bundesliga