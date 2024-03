Hansa Rostock: Club-Boss Marien tritt Pause an - und appelliert an Fans Stand: 12.03.2024 11:27 Uhr Vorstandschef Robert Marien von Hansa Rostock tritt auf ärztlichen Rat hin eine monatelange Auszeit an. Zuvor warb er bei den Fans des Fußball-Zweitligisten um ihre Unterstützung im Kampf gegen den Abstieg.

"Die kommenden Wochen und Monate mit ihren großen Herausforderungen im sportlichen Bereich benötigen den bedingungslosen Zusammenhalt der gesamten Hansa-Familie", sagte der 43-Jährige. Dank des 1:0-Erfolges im Nordduell bei Eintracht Braunschweig steht die "Kogge" zwar wieder auf dem Relegationsrang. Der Weg zum Klassenerhalt ist allerdings noch lang.

"Wir haben gesehen, wie es geht: Mit Glauben, mit Zusammenhalt, mit der Gier nach jedem Ball, mit dem Willen unbequem in jedem Zweikampf zu sein." Robert Marien zum Sieg in Braunschweig

Er habe nach dem Sieg allerdings einen Ruck gespürt, der durch den Verein gegangen sein. "Ganz klar: Wir haben natürlich nur einen ersten Schritt gemacht, auf den nun weitere Schritte folgen müssen. Aber wir haben gesehen, wie es geht: Mit Glauben, mit Zusammenhalt, mit der Gier nach jedem Ball, mit dem Willen unbequem in jedem Zweikampf zu sein", betonte Marien. Am Ende brauche es auch Glück, aber das müsse man sich hart erarbeiten. "Es sind diese Dinge, die uns auch in den letzten Jahren stark gemacht haben."

Marien: "Gesundheitsfördernd ist so eine Lebensweise nicht"

Der gebürtige Mecklenburger, der seit 2016 Vorstandvorsitzender von Hansa ist, hatte im vergangenen Januar angekündigt, sein Amt auf ärztlichen Rat hin für sechs Monate ruhen zu lassen. Jetzt sagte er: "Einen hauptamtlichen Job beim FC Hansa kann niemand machen, der nicht 24 Stunden täglich mit Haut und Haaren dabei ist und für den Verein lebt. Aber das birgt natürlich auch Schattenseiten, denn so ehrlich muss man dann in den Spiegel schauen: Sonderlich gesundheitsfördernd ist so eine Lebensweise nicht."

Weitere Informationen Aus medizinischen Gründen: Pause für Hansa-Vorstandschef Marien Robert Marien nimmt ab März eine Auszeit. Jürgen Wehlend wird den Vorstand des Fußball-Zweitligisten verstärken. mehr

Er habe deshalb den Entschluss gefasst, "für einige Zeit kürzerzutreten, um dann gestärkt zurückzukehren". Er habe sich aber nicht "für die nächsten Monate einfach so durch die Hintertür verabschieden" wollen, sondern schwor vor dem Heimspiel am Sonnabend (13 Uhr/im NDR Livecenter) gegen den Tabellensiebten SpVgg Greuther Fürth noch einmal Fans und Club ein. Die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic will nach dem Brustlöser in Braunschweig im Ostseestadion nachlegen.

VIDEO: 2. Liga: Hansa Rostock holt wichtige Punkte im Abstiegskampf (3 Min)

Pläne "für den schlimmsten Fall liegen bereit"

Für Marien gleichen die vergangenen Jahre einer Achterbahnfahrt "und wir erleben diese noch immer. Die Bandbreite der Emotionen war gefühlt selten so weit gefächert." Auf einen Abstieg sei man vorbereitet: "Selbstverständlich sind Vorstand und Aufsichtsrat nicht so blauäugig, dass sie dieses Szenario nicht im Hinterkopf haben. Die wirtschaftlichen und sportlichen Planungen für den schlimmsten Fall liegen bereit."

Aber: "Wir werden alles dafür tun, dass diese Pläne in der Schublade bleiben können. Der Zusammenhalt und der Glaube an das Ziel Klassenerhalt sollen stets im Vordergrund stehen."

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 12.03.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 2. Bundesliga