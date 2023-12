Na, bitte! Eintracht Braunschweig kann doch Auswärtssieg Stand: 08.12.2023 20:25 Uhr Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat den Bann gebrochen und erstmals in dieser Saison auswärts gepunktet. Die Niedersachsen gewannen am Freitagabend mit 3:1 (0:1) beim SV Wehen Wiesbaden und schöpfen wieder Hoffnung im Abstiegskampf.

von Johannes Freytag

Zuvor hatten die "Löwen" alle ihre sieben Partien in der Fremde verloren. 45 Minuten lang sah es so aus, als würde die Negativserie anhalten, denn der BTSV zeigte eine ganz schwache Leistung in der ersten Halbzeit. Dann sorgten aber Doppelpacker Fabio Kaufmann und Rayan Philippe mit ihren Treffern dafür, dass die Braunschweiger Serie in Wiesbaden hielt - dort hat der BTSV nun auch im fünften Spiel nicht verloren (drei Siege, zwei Remis).

Zum Ende der Hinrunde hat die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning am Sonntag in einer Woche (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) den 1. FC Kaiserslautern zu Gast.

Wehen Wiesbaden dominiert und trifft früh

Der BTSV-Coach musste in Wiesbaden weiterhin auf Luc Ihorst verzichten: Der Angreifer war zwar nach seinem Muskelfaserriss in dieser Woche in das Mannschafttraining zurückgekehrt, für einen Kaderplatz reichte es jedoch trotzdem nicht. So begann Maurice Multhaup neben Johan Gomez im Braunschweiger Sturm.

Doch offensiv fanden zunächst nur die Wiesbadener statt: Hyun-Ju Lee bekam den Ball nicht an BTSV-Keeper Ron-Thorben Hoffmann vorbeigestochert (1.), kurz darauf zählte ein Treffer der Gastgeber wegen einer Abseitsposition nicht (3.).

Der Aufsteiger war spielfreudiger und kombinierte sich immer wieder ansehnlich nach vorne. Für das verdiente Führungstor war dann aber ein Standard nötig: Aleksandar Vukotic wuchtete den Ball nach einer Ecke zum 1:0 in Netz (18.).

Braunschweigs Sturm lange ein laues Lüftchen

Die, "Löwen" waren bemüht, taten sich schwer: Immer wieder versuchten sie es mit langen Bällen - Wiesbaden hatte es leicht, die weitestgehend harmlosen Angriffe der Gäste wegzuverteidigen. Aber auch der Schwung der Hausherren hatte nachgelassen: Erst in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs war Hoffmann im BTSV-Tor wieder gefordert, als er vor dem einschussbereiten John Iredale sicher zupackte (45.+1).

Kaufmann und Philippe drehen die Partie

Scherning reagierte und brachte zum Wiederbeginn in Florian Krüger, Thorir Helgason und Philippe drei neue Spieler - und hatte vor allem mit Philippe ein glückliches Händchen: Denn der Franzose bereitete mit einem schnell vorgetragenen Konter erst den Ausgleich von Kaufmann vor (48.) und traf wenige Minuten später -diesmal nach Vorarbeit von Kaufmann - selbst (56.).

Kaufmann schnürt den Doppelpack

Damit waren die Braunschweiger im achten Auswärtsspiel der Saison erstmals in Führung gegangen. Und die Zuschauer in Wiesbaden sahen nun eine völlig andere und abwechslungsreiche Partie: SVWW-Angreifer Ivan Prtajin köpfte knapp über das Gehäuse (59.), auf der Gegenseite hatte Krüger zwei gute Möglichkeiten (61., 63.).

Und schließlich sorgte Kaufmann für die Vorentscheidung: Nach feiner Vorbereitung von Robert Ivanov drosch der Angreifer den Ball in den Winkel (77.). Insgesamt hatten die Braunschweiger bislang auswärts erst zwei Tore geschossen - nun waren es schon drei in einer einzigen Partie.

Erster Auswärtssieg seit April

Souverän brachten die Blau-Gelben den Vorsprung ins Ziel und ließen sich anschließend vom mitgereisten Anhang feiern: "Auswärtssieg, Auswärtssieg", sangen die BTSV-Fans - das hatten sie zuletzt vor acht Monaten getan, nach einem 2:1-Erfolg beim FC St. Pauli ...

16.Spieltag, 08.12.2023 18:30 Uhr Wehen Wiesb. 1 Braunschweig 3 Tore: 1 :0 Vukotic (18.) 1: 1 F. Kaufmann (48.) 1: 2 Philippe (56.) 1: 3 F. Kaufmann (76.)

Wehen Wiesb.: Stritzel - Mockenhaupt, Carstens (86. Fechner), Vukotic - Goppel, B. Jacobsen, Heußer (66. Bätzner), Rieble (77. Catic) - H.-j. Lee (77. Kovacevic) - Prtajin, Iredale (66. Jonjic)

Braunschweig: R.-T. Hoffmann - Ivanov, Bicakcic, Kurucay - Rittmüller (90.+3 Decarli), Krauße, Nikolaou (46. Philippe), Donkor - F. Kaufmann (88. Griesbeck), Multhaup (46. Helgason) - Gómez (46. F. Krüger)

Zuschauer: 7726



