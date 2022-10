Mit Füllkrug zur WM? Völler glaubt an Nominierung, Flick macht Hoffnung Stand: 09.10.2022 12:24 Uhr Dass Niclas Füllkrug wirklich zum deutschen Kader für die WM in Katar zählt, wird immer wahrscheinlicher. Nach dem Sieg mit Werder Bremen bei der TSG Hoffenheim lobte sogar Bundestrainer Hansi Flick den Stürmer der Grün-Weißen.

"Ich habe ihn gestern gesehen. Was er macht, hat Hand und Fuß. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Er hat einen Lauf, er macht es gut", sagte Flick am Samstagabend bei "Sky" am Rande des Topspiels zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München (2:2) und fügte hinzu: "Er bringt gewisse Qualitäten mit, die wir in der Form nicht haben."

Füllkrug war beim 2:1 seines Teams bei der TSG Hoffenheim einmal mehr der Matchwinner gewesen: mit iner Vorlage zur 1:0-Führung und seinem späten Siegtor. Und Stadionbesucher Flick hatte von der Tribüne aus genau zugesehen.

Die Zahlen sprechen derzeit klar für den Stürmer, der einst für mehrere deutsche Nachwuchs-Auswahlteams, aber noch nie für die A-Nationalmannschaft gespielt hat. Bei acht Saisontoren steht Füllkrug schon und hat damit maßgeblichen Anteil am starken Start der Hanseaten. Der Aufsteiger ist auswärts in dieser Saison noch ungeschlagen und grüßt aus dem oberen Tabellendrittel.

Diesmal 26 statt 23 Mann bei WM dabei

Nach Lothar Matthäus und Bastian Schweinsteiger hat sich nun auch Rudi Völler für Füllkrug ausgesprochen. Der 62-Jährige war früher selbst Werder-Stürmer, spielte in der Nationalmannschaft und war von 2000 bis 2004 Teamchef.

"Ich glaube schon, dass er sehr gute Chancen hat, auf den Zug noch aufzuspringen." Stürmer-Legende Rudi Völler

"Beste Argumente, um nominiert zu werden, sind natürlich Tore, und die macht er", sagte Völler am Samstagabend in Rom über Füllkrug. In der italienischen Hauptstadt sprach der Weltmeister von 1990 bei einer Veranstaltung im Goethe-Institut. Und aus seiner Erfahrung als Nationaltrainer wisse er: Man müsse es dem Coach immer schwer machen, einen nicht zu nehmen. Genau das mache Füllkrug im Moment. "Ich glaube schon, dass er sehr gute Chancen hat, auf den Zug noch aufzuspringen", sagte Völler.

Ob es der 29-jährige gebürtige Hannoveraner in den WM-Kader schafft? Flick muss zunächst in diesem Monat eine Liste mit 50 Spielern bei der FIFA melden. Öffentlich gemacht, wird diese allerdings nicht. Sein endgültiges 26-Mann-Aufgebot - drei Spieler mehr als sonst sind bei der Winter-WM erlaubt - wird der Bundestrainer wahrscheinlich kurz vor dem letzten Bundesliga-Spieltag in diesem Jahr (11. bis 13. November) bekannt geben. Und so lange gilt es für Füllkrug, weiter mit Toren Werbung in eigener Sache zu machen.

