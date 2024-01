Mikelbrencis fällt lange aus - HSV-Personalnot wird größer Stand: 11.01.2024 11:45 Uhr Die Personalsorgen des HSV werden immer größer. In William Mikelbrencis beklagt der Hamburger Fußball-Zweitligist nun einen weiteren Langzeitverletzten. Zum Rückrunden-Auftakt beim FC Schalke 04 ist Coach Tim Walter wohl zum improvisieren gezwungen - es sei denn, es kommen noch Verstärkungen.

Mikelbrencis hatte sich bereits zu Beginn des Trainingslagers im spanischen Sotogrande während einer Übungseinheit verletzt. Nun wurde beim 19-jährigen Franzosen ein Riss der beiden Außenbänder im Sprunggelenk diagnostiziert. Der Außenverteidiger wird damit voraussichtlich etwa fünf Wochen ausfallen.

Rückrunden-Auftakt auf Schalke

Mikelbrencis ist nach Kapitän Sebastian Schonlau (Wade) der zweite Abwehrspieler, der lange ausfällt. Im Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 am Sonnabend den 20. Januar (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) muss Walter zudem auf Linksverteidiger Miro Muheim verzichten, der wegen seiner Roten Karte im Heimduell mit dem SC Paderborn (1:2) noch ein Spiel gesperrt ist. Aber auch die Kreativabteilung ist ausgedünnt. Ransford Königsdörffer ist mit Ghana beim Afrika-Cup und Ludovit Reis nach seiner Schulteroperation noch kein Kandidat für die Partie in Gelsenkirchen.

Spekulationen um Katterbach und Batista Meier

Insbesondere in der Abwehr drückt nach den Ausfällen von Schonlau und Mikelbrencis sowie wegen der Rotsperre von Muheim nun der Schuh. Seit Wochen wird daher darüber spekuliert, dass der HSV den bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison ausgeliehenen Noah Katterbach erneut vom 1. FC Köln holt.

Als möglicher neuer Angreifer wird Oliver Batista Meier bei den Hamburgern gehandelt. Der 22-Jährige war im vergangenen halben Jahr von Dynamo Dresden an den Drittligisten SC Verl ausgeliehen, spielte sich bei den Ostwestfalen ins Rampenlicht und kehrte nun vorzeitig zu den Sachsen zurück. Weil Coach Walter den Stürmer einst beim FC Bayern München in der Jugend unter seinen Fittichen hatte, wird über einen Wechsel an die Elbe spekuliert. Zumal Dynamo angeblich bereit ist, Batista Meier gegen eine entsprechende Ablöse abzugeben.

