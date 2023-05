Stand: 31.05.2023 16:38 Uhr Live-Blog: HSV in Relegation gegen VfB Stuttgart ohne Benes

Schafft der HSV die lange ersehnte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga? Nach dem Drama am letzten Zweitligaspieltag haben die Hamburger in der Relegation gegen den VfB Stuttgart noch eine Aufstiegschance. Alle Informationen und Hintergründe zum Hinspiel in Stuttgart im News-Blog bei NDR.de.

Benes fällt mit Muskelfaserriss aus

Mittelfeldspieler Laszlo Benes fehlt dem HSV im Kampf um die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Der Slowake hat sich am vergangenen Sonntag im Zweitliga-Saisonfinale in Sandhausen einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen und kann in der Relegation gegen den VfB Stuttgart am Donnerstag (20.45 Uhr, im NDR Livecenter) und am Montag nicht auflaufen.

HSV-Trainer Walter rechnet sich in Stuttgart etwas aus

"Wir fahren nach Stuttgart, um zu gewinnen", sagte der HSV-Coach vor dem Relegations-Hinspiel.

VIDEO: HSV vor Relegation: "Fahren nach Stuttgart, um zu gewinnen" (2 Min)

HSV-Team auf dem Weg nach Stuttgart

Nach dem Abschlusstraining hat sich die HSV-Mannschaft am Mittwochnachmittag auf den Weg nach Stuttgart gemacht. Auch mit dabei:

Wer, wie, wo, was?

Sachdienliche Hinweise zum Duell HSV - VfB Stuttgart:

HSV-Heimspiel am Montag ausverkauft

Das Relegations-Heimspiel des Hamburger SV gegen den VfB Stuttgart ist ausverkauft. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, waren alle Karten innerhalb von etwa einer Stunde verkauft. Damit werden am Montag (20.45 Uhr, im NDR Livecenter) 57.000 Zuschauer im Volksparkstadion sein.

Im Vorfeld hatte es Unmut unter den HSV-Fans gegeben, da die Saison-Dauerkarten für das Rückspiel keine Gültigkeit besitzen. So wurde am Mittwoch ein Mitglieder-Verkauf im Internet gestartet. Der Andrang war so groß, dass eine Warteschlange im Ticketshop eingerichtet werden musste. Vor dem Start des Ticketverkaufs waren 887 neue Mitgliedsanträge beim Verein eingegangen, um noch an Karten zu kommen.

VfB Stuttgart bangt um Stammtorwart Bredlow

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß bangt vor dem Hinspiel um den Einsatz von Stammtorhüter Fabian Bredlow. "Es wird, wenn er spielen kann, eine Punktlandung. Das müssen wir sehen, die Zeit nehmen wir uns noch", sagte der Coach am Mittwoch. "Für den Fall, dass er nicht fit wird, ist Florian Müller bereit."

