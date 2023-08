Leon Flach gegen Lionel Messi: Ostholsteiner gegen Weltmeister Stand: 16.08.2023 10:41 Uhr Leon Flach hat mit seinem US-Club Philadelphia Union zwar noch keinen Titel gewonnen, das Duell im Halbfinale des Leagues Cups mit Lionel Messi dürfte aber zu den Karriere-Highlights des 25-Jährigen zählen, der in der Nähe von Lübeck aufwuchs.

Vor zweieinhalb Jahren spielte Flach mit dem FC St. Pauli in der 2. Liga noch gegen Marvin Ducksch (damals Hannover 96) oder Fin Bartels (Holstein Kiel), am Mittwochabend hießen seine Gegenspieler unter anderem Sergio Busquets und Lionel Messi. 1:4 (0:3) verlor das Flach-Team, das im Heimspiel trotz der gegnerischen Stars favorisiert war.

Aber vor allem das Duo Busquets/Messi, das einst jahrelang beim FC Barcelona gemeinsam gekickt hatte, düpierte Flachs Team: "Die sind einfach überragend eingespielt. Das ist super-elegant, jeder Touch sitzt bei denen", sagte der 22-Jährige nach dem Spiel der "Bild"-Zeitung. Messi sei zudem "überhaupt nicht arrogant, sondern ein ganz normaler Junge, der viel Freude und Spaß am Fußball hat. Er lacht viel, ist einfach ein netter Mensch. Davon profitiert ganz Miami, die haben jetzt alle viel mehr Selbstbewusstsein."

Messi hat Hype in den USA ausgelöst

In der Tat hat Messi seinen neuen Club Inter Miami regelrecht wachgeküsst: Der Club hat seit der Verpflichtung des Argentiniers jedes seiner sechs Spiele gewonnen, dabei gelangen 21 Tore. Zuvor war Inter in dieser Saison in 22 Matches auf 22 Treffer gekommen. Messi hat bislang in jedem Einsatz für seinen neuen Club getroffen und einen Hype im ganzen Land ausgelöst. Für das Spiel gegen Philadelphia stiegen die durchschnittliche Ticketpreise auf mehr als 600 US-Dollar.

Die Champions League winkt

Messis Tor aus 28 Metern gegen Philadelphia war - wieder mal - ein Geniestreich des 36-Jährigen. "In der ersten Halbzeit hat er gar nicht so viel gemacht - aber dann kommt er einmal an den Ball und schießt ein Weltklasse-Tor", sagte Flach, der seit 2021 für Philadelphia spielt und seitdem 111 Partien bestritten hat.

Darunter waren auch zehn Spiele im CONCACAF Championscup, dem Pendant zur europäischen Champions League. Mit einem Sieg gegen CF Monterrey (Mexiko) im Spiel um Platz drei des Leagues Cup, der zwischen den Major-League- und mexikanischen Teams ausgetragen wird, kann sich Philadelphia erneut für die Königsklasse qualifizieren. Und der einstige Sereetzer Flach seinem amerikanischen Traum weitere Highlights hinzufügen.

