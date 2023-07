Kroos zurück zu den Wurzeln: Nachwuchstraining im Norden Stand: 12.07.2023 16:30 Uhr Toni Kroos, Fußball-Weltmeister mit Deutschland 2014, veranstaltet eines seiner Fußballcamps in Rostock. Der gebürtige Greifswalder will Talente fördern - der Spaß soll im Vordergrund stehen.

Zwölf Jahre Greifswald, vier Jahre Rostock, also ingesamt 16 Jahre Mecklenburg-Vorpommern - natürlich präge einen das, versicherte Toni Kroos im Interview mit dem NDR. "Ich habe nie vergessen, wo ich herkomme", sagte der 2014er-Weltmeister, der seit jenem Jahr für Real Madrid im Mittelfeld spielt und der in seiner Karriere unter anderem fünfmal die Champions League und als Einziger sechsmal die Club-WM gewonnen hat.

Der international erfolgreichste deutsche Fußballer seiner Generation ist ein Greifswalder, für Kroos spielte diese Herkunft eine entscheidende Rolle für seinen Weg. "Ich hatte eine fantastische Zeit dort. Ich wurde perfekt vorbereitet auf all das, was danach kam."

Kroos mit Camps erstmals in Rostock

Besonders dank seiner Familie. Vater Roland habe Toni und seinen Bruder Felix "viele, viele Extraschichten" machen lassen. Im Vordergrund aber habe der Spaß gestanden, und dieser Punkt ist Kroos heute besonders wichtig. Einige Trainer würden bei der Arbeit mit Kindern auf "stures Training" setzen, was auf Kosten der Freude am Spiel gehe.

"Es gibt ein Zuviel", warnte Kroos, "Zuviel ist es dann, wenn das Kind den Spaß am Fußball verliert. Das darf nie passieren." Deshalb startete der ehemalige Bayern-München-Profi seine "Toni Kroos Academy", die sein Verständnis von gutem Training vermitteln und Talente fördern soll. Mit Übungsplänen, geschrieben vom Weltstar selbt.

"Das eine ist: Okay, ich will etwas erreichen - das heißt, ich muss gut werden, und es muss natürlich auch ein seriöses Training gemacht werden", sagte Kroos, der selbst drei Kinder hat. "Auf der anderen Seite wäre ich aber nie dahin gekommen, wo ich heute bin, wenn ich irgendwann auf diesem Weg den Spaß verloren hätte. Und das sind einfach zwei Sachen, die sich vereinen lassen und die ich transportieren will."

Erstmals veranstaltet Kroos eines der Camps auch in Rostock. Die Teilnahme ist kostenpflichtig, bis zu zehn Plätze werden aber an Kinder vergeben, die sich die Gebühr nicht leisten können. Kroos ruft Vereine aus ganz Rostock auf, sich online zu melden, um je einem Kind aus dem Verein die kostenlose Teilnahme zu ermöglichen.

Kroos in Rostock nicht selbst dabei - aber Vater und Bruder

Der 33-Jährige wird beim Camp vom 31. Juli bis zum 4. August und am Coaching Day am 5. August nicht selbst vor Ort sein, anders als Ex-Fußballprofi Felix (u.a. Hansa Rostock, Werder Bremen, Eintracht Braunschweig) und Vater Roland (zuletzt Trainer vom Regionalligisten Greifswalder FC).

"Ich glaube, dass das einfach ein toller Mehrwert ist, wenn mein Vater dort ist, der einfach ein gutes Auge hat für die Kids, für Talente - der kann dann auch vor allem wichtige Tipps geben", sagte Kroos.

"Schließlich war er es, der mir die Tipps gegeben und mit mir trainiert hat. Und dass das nicht komplett falsch gelaufen ist, das kann man - glaube ich - schon sagen."

