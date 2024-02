Kroos feiert DFB-Comeback - Der "Kellner" will den EM-Titel Stand: 22.02.2024 17:26 Uhr Toni Kroos hat rund zweieinhalb Jahre nach seinem bis dato letzten Spiel für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft sein Comeback im DFB-Team angekündigt. Der Mittelfeldstratege von Real Madrid will bei der Heim-EM seine Titelsammlung vervollständigen. In Greifswald dürften ein paar Gauner die Nachricht mit wenig Freude zur Kenntnis genommen haben.

von Hanno Bode

Toni Kroos soll vor nicht allzu langer Zeit online einiges auf Rechnung bestellt haben. Klamotten, Tierfutter, Kinderspielzeug und sogar einen Linienflug mit der polnischen Fluglinie LOT. Das alles - und noch viel mehr - wurde auch rasch zu einer Adresse in Greifswald geliefert. So weit, so unverdächtig. Schließlich ist der Gedanke ja nicht abwegig, dass der 34-Jährige ein Häuschen in seiner Geburtsstadt besitzt. Die Rechnungen für den Shopping-Rausch des Blondschopfes beliefen sich am Ende auf über 6.000 Euro.

Gezahlt hat Kroos, der bei Real dem Vernehmen nach 21 Millionen Euro im Jahr erhalten soll, keinen Cent. Das stieß den Gläubigern übel auf. Und so beauftragten sie eines dieser gefürchteten Inkassounternehmen, um den Weltmeister von 2014 von der Begleichung seiner Schulden zu überzeugen. Die Firma schickte anschließend zwar keine breitschultrigen Männer zu Kroos, dafür aber Mahnbescheide nach Köln. Dort besitzt der Mittelfeld-Star, der zu diesem Zeitpunkt in Griechenland urlaubte, ein Eigenheim.

Nagelsmann überredete Kroos zum Comeback

"Als ich davon erfahren habe, ist mir beinahe das Goldsteak vom Teller gefallen", witzelte der Routinier später in seinem Podcast "Einfach mal Luppen". Er war das Opfer von Kriminellen geworden, die in seinem Namen einkaufen waren. Gelöst ist der mysteriöse Fall bis heute nicht. Ähnlich viele Rätsel wie der Betrug hatte zuletzt die Frage nach der Zukunft des Wahl-Madrilenen im Nationalteam aufgegeben.

Nun steht fest: Kroos wird rund zweieinhalb Jahre nach seinem bis dato letzten Einsatz in der Nationalmannschaft sein Comeback im DFB-Dress feiern. "Leute, kurz und schmerzlos: Ich werde ab März wieder für Deutschland spielen", schrieb Kroos am Donnerstag auf seinem Instagram-Kabnal. "Warum? Weil ich vom Bundestrainer gefragt wurde, Bock drauf habe und sicher bin, dass mit der Mannschaft bei der EM viel mehr möglich ist, als die meisten gerade glauben!"

Rücktritt aus Nationalteam nach der EM 2021

Bereits bei den März-Länderspielen gegen Frankreich in Lyon (23. März) und gegen die Niederlande in Frankfurt/Main (26. März) wird der dreifache Familienvater - sollte er sich bis dahin nicht verletzten - wieder das Trikot mit dem Adler auf der Brust überstreifen. Sein bisher letzter Einsatz für Deutschland datiert aus dem Jahr 2021. Nach dem verloren gegangenen EM-Achtelfinale gegen England in Wembley hatte Kroos nach 106 Länderspielen seinen Rücktritt erklärt.

Während der Mittelfeldakteur anschließend mit Real weiter Titel sammelte, ging es mit dem Nationalteam weiter steil bergab. Das Vorrunden-Aus bei der Winter-Wüsten-WM im vergangenen Jahr in Katar war der negative Höhepunkt einer seit Jahren anhaltenden Entwicklung, die bislang auch der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht stoppen konnte.

"Ich bin nicht der Heilsbringer"

Nun also soll Kroos wieder Taktgeber einer Mannschaft werden, der es nicht unbedingt an fußballerischer Qualität, wohl aber an Typen fehlt, die auch in schwierigen Situationen Verantwortung übernehmen. Dem 34-Jährigen ist bewusst, dass sehr viel Last auf seinen Schultern liegen wird. Doch allein, das stellte er in einer Sondersendung von seinem Podcast klar, wird er das Nagelsmann-Team nicht zum Titel führen können.

"Natürlich will ich helfen, ich bin aber nicht der Heilsbringer, davon kann sich mal jeder verabschieden", sagte Kroos: "Es ist schön, wieder 'Wir' zu sagen. Volle Kraft voraus!"

WM-Sieg mit Nationalteam 2014 in Brasilien

Der langjährige Bundesliga-Profi des FC Bayern München und von Bayer Leverkusen hofft bei der Heim-EM auf eine Renaissance des Geistes von Campo Bahia. In diesem Camp war die DFB-Auswahl bei der WM 2014 in Brasilien zu einer verschworenen Gemeinschaft zusammengewachsen und hatte ebenso überzeugend wie verdient den Titel gewonnen. Motor des deutschen Spiels war dabei: Toni Kroos.

Voller Ehrfurcht gaben die brasilianischen Medien den Mann, der in Greifswald-Schönwalde aufwuchs und bei Hansa Rostock als Fußballer geformt wurde, den Spitznamen "Garçon" (auf Deutsch Kellner), weil er so präzise Pässe spielte.

21 Titel mit Real Madrid

Dem sei auch heute noch so, versicherte sein Coach Carlo Ancelotti jüngst: "Seine Passquote ist dieselbe wie vor zehn Jahren. Er war immer Top-Klasse."

21 Titel hat Kroos mit den "Königlichen" bisher gewonnen, darunter viermal die Champions League und fünfmal die Club-Weltmeisterschaft. Vor seinem Wechsel 2014 war "Deutschlands Fußballer des Jahres 2018" mit Bayern je dreimal Meister und Pokalsieger sowie einmal Champions-League-Gewinner geworden.

Dem Mann, der einst aus Greifswald auszog, um die Fußball-Welt zu erobern, fehlt also nur noch der EM-Titel zur absolut perfekten Karriere. Und vielleicht ist die Europameisterschaft in einigen Monaten gleichzeitig der krönende Abschluss einer großartigen Laufbahn. Denn der Vertrag von Kroos bei Real läuft am Saisonende aus. Wie es über den Sommer hinaus weitergeht, lässt der 34-Jährige bis jetzt offen.

Warnungen von Mutter Birgit ignoriert

Eines aber steht wohl fest: Sobald der Weltstar Zeit für einen Besuch in der Heimat findet, wird der Familienrat tagen. Denn Kroos hat es gewagt, die Warnungen seiner Mutter Birgt zu ignorieren. "Die hat natürlich gesagt, ich soll das nicht machen", berichtete der Weltmeister von 2014 in seinem Podcast. Lachend fügte er hinzu: "Da muss ich mich jetzt natürlich entschuldigen."

Zum neuen Hoffnungsträger einer tief gesunkenen Fußball-Nation aufzusteigen, war aber selbstverständlich mit der engsten Familie abgesprochen. Seine Ehefrau Jessica trug die Entscheidung mit, "wie alles in unserem Leben", sagte Kroos: "Und ich denke, Opa wird jetzt durchgängig das Deutschland-Trikot tragen."

Comeback-Ankündigung löst Euphorie aus

Euphorie hat der 34-Jährige in Deutschland bereits durch die Ankündigung seines Comebacks ausgelöst. Sein Instagram-Post wurde binnen einer halben Stunde mit mehr als 420.000 Herzchen bedacht. Er ist wieder in aller Munde in seiner Heimat.

Das dürfte es für kleinere und größere Ganoven nicht unbedingt leichter machen, in seinem Namen kleinere oder größere Dinge im Internet zu bestellen. Denn dass der "Kellner" nicht in Greifswald, sondern Madrid residiert, ist wohl spätestens jetzt fast jedem wieder im Gedächtnis...

