Debakel in Köln - Eintracht Braunschweig verliert 0:5 beim FC

Debakel in Köln - Eintracht Braunschweig verliert 0:5 Stand: 24.08.2024 22:22 Uhr Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat im dritten Ligaspiel die dritte herbe Niederlage kassiert. Beim 1. FC Köln setzte es für das Team von Trainer Daniel Scherning ein 0:5 (0:2) - und wie in jeder Partie in dieser Spielzeit brach ihm ein Doppelschlag das Genick.

von Tobias Knaack

Kapitän Timo Hübers brach für die hochüberlegenen Kölner nach 26 Minuten per Kopf den Bann, Mittelfeldstratege Dejan Ljubicic legte nur acht Minuten später am Ende einer schönen Passstafette direkt nach. In Durchgang zwei machten Tim Lemperle (58.) und erneut Ljubicic (61.) schnell alles klar, Luca Waldschmidt traf kurz vor dem Ende zum Endstand (88.).

Wie schon beim 1:5 beim FC Schalke 04, beim 1:3 gegen den 1. FC Magdeburg oder beim 1:4 gegen Eintracht Frankfurt im Pokal zerstörten Doppelschläge des Gegners die Braunschweiger Hoffnungen auf einen Erfolg. Einzig Keeper Lennart Grill verhinderte am Samstagabend mit mehreren starken Paraden eine noch höhere Niederlage. Im Gegensatz zu den bisherigen Partien in der Saison fanden die Niedersachsen gegen den aggressiven Bundesliga-Absteiger aber auch in der Offensive kaum statt - und blieben erstmals ohne eigenen Treffer.

Mit weiter null Punkten, nun aber 2:13 Toren steht die Eintracht bereits früh in der Spielzeit gehörig unter Druck. Und die kommenden Gegner haben es in sich. Am kommenden Wochenende empfangen die "Löwen" den gut in die Saison gestarteten Karlsruher SC (1. September, 13.30 Uhr, im NDR Livecenter). Danach geht es zum zweiten Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 (14. September) und gegen Greuther Fürth (21. September).

Braunschweig nur anfangs mit von der Partie

Scherning hatte vor der Partie stürmische Kölner erwartet - er sollte sich nicht täuschen: Nach einer verunglückten Abwehraktion sprintete Ljubicic auf der rechten Seite los und legte nach innen zu Linton Maina. Dessen Schuss nach 34 Sekunden schnappte sich BTSV-Schlussmann Grill.

Doch auch die Braunschweiger versteckten sich im Kölner Dauerregen zunächst nicht. Kapitän Ermin Bicakcic verlängerte einen Einwurf zu Walid Ould-Chikh. Der Abschluss des Mittelfeldspielers rauschte aber über das Tor des FC (2.). Bis auf einen harmlosen Abschluss von Stürmer Johan Gomez (8.) war es das dann aber auch erstmal mit den Braunschweiger Offensivbemühungen.

Hübers und Ljubicic treffen binnen acht Minuten

Zu fehlerbehaftet war ihr eigenes Passspiel, zu erdrückend aber auch die Wucht des Bundesliga-Absteigers. Die Gastgeber hatten Mitte des ersten Durchgangs 70 Prozent Ballbesitz, kamen immer wieder zu Chancen - und dann auch zur Führung: Die Schüsse von Ljubicic (14.) und Tim Lemperle (17.) konnte BTSV-Schlussmann Grill noch verhindern, in der 26. Minute aber war auch er geschlagen. Hübers köpfte eine Maina-Ecke wuchtig ein.

Und wie schon so oft in dieser Saison verlor die Eintracht in den Folgeminuten die Ordnung und kassierte nur acht Minuten später den zweiten Gegentreffer. Gegen den zweifelsohne schön vorgetragenen Kölner Angriff über Lemperle, Maina und Ljubicic, an dessen Ende der Österreicher mühelos einschieben konnte (34.), sah die "Löwen"-Defensive aber auch arg überfordert aus. Grill rettete noch gegen Ljubicic (44.) und Lemperle (45.) - dann war zum Glück aus Braunschweiger Sicht Halbzeit.

Zweiter Doppelschlag entscheidet die Partie endgültig

In die starteten die Gäste zwar mutig, mehr als eine Bicakcic-Kopfballchance sprang bei allem erkennbaren Bemühen aber nicht dabei heraus. Und auf der anderen Seite machten die Rheinländer die Partie binnen drei Minuten endgültig zu - begünstig von der abermals indisponierten Eintracht-Defensive. Erst verschliefen sie einen Einwurf auf der rechten Seite: Flanke Jan Thielmann, Direktabnahme Lemperle - 3:0 (58.). In der 61. Minute dann vertändelten die "Löwen" am eigenen Sechzehner den Ball, Lemperle legte den Ball auf Ljubicic - 4:0.

Zwei Minuten später kratzte Grill einen weiteren Ljubicic-Schuss stark aus der Ecke. Im Anschluss nahmen die Kölner das Tempo raus, die Partie plätscherte dem Ende entgegen, bis der eingewechselte Waldschmidt den Ball - abgefälscht von Bicakcic - kurz vor Schluss von der Strafraumkante mit einem satten Schuss zum Endstand ins Tor hämmerte (88.).

3.Spieltag, 24.08.2024 20:30 Uhr 1. FC Köln 5 Braunschweig 0 Tore: 1 :0 Hübers (26.) 2 :0 Ljubicic (34.) 3 :0 Lemperle (58.) 4 :0 Ljubicic (61.) 5 :0 L. Waldschmidt (88.)

1. FC Köln: Urbig - Thielmann, Hübers, Pauli, Paqarada - Huseinbasic, Martel (86. Olesen), Ljubicic (77. Adamjan), Maina - Downs (86. Tigges), Lemperle (66. L. Waldschmidt)

Braunschweig: Grill - Ivanov, Bicakcic, Nikolaou (85. Ehlers) - Rittmüller, Köhler, Di Michele Sanchez (59. Bell Bell), Ould-Chikh (66. Tauer), F. Kaufmann - Gómez (59. Szabó), Philippe (85. Raebiger)

Zuschauer: 49500



