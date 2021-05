Stand: 22.05.2021 12:28 Uhr Holstein Kiel: Der Tag der Entscheidung im Live-Blog

Holstein Kiel kann am Sonntag (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) mit einem Sieg gegen Darmstadt 98 als erster Fußball-Verein aus Schleswig-Holstein den Sprung in die Bundesliga schaffen. Was ist los in Kiel? Wie ist die Stimmung? Was machen die Fans? Alles rund um den Tag der Entscheidung am Sonntag ab 14 Uhr im Live-Blog von NDR Schleswig-Holstein.

Straßensperrungen rund um das Holstein-Stadion

Aus Sicherheitsgründen wird der Bereich rund um das Kieler Holstein-Stadion am Sonntag von 14.30 bis etwa 20 Uhr für den Verkehr gesperrt. Damit soll eine Fan-Ansammlung nach einem möglichen Bundesliga-Aufstieg der KSV Holstein verhindert werden. Die Vollsperrung betrifft den Bereich des Westrings im Umfeld der Tankstelle am Westring sowie die Projensdorfer Straße zwischen Kreisel und Elendsredder. Dazu werden an mehreren Stellen Straßensperren eingerichtet.

Mitmachen! Wie stehen Kiels Chancen?

Ein Rück- und Ausblick von Norman Nawe

Freiwilliger Verzicht auf Zuschauer im Stadion

Die "Störche" hätten im Rahmen eines Modellprojekts vor Zuschauern im Holstein-Stadion spielen können - verzichteten aber freiwillig. Er wolle weder eine Sonderrolle des Fußballs in der Gesellschaft noch eine "Bevorzugung gegenüber anderen Sportvereinen im Land erfahren", so KSV-Präsident Steffen Schneekloth: "Denn auch in anderen Ligen und Sportarten kämpfen, sofern möglich, Sportler*innen um Auf- und gegen Abstiege." Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) lobte diese Entscheidung als "Ausdruck großer Verantwortung der Vereinsführung".

Der Blick geht zu Greuther Fürth

Ole Werner und das Geheimnis seines Erfolgs

Vater des Erfolgs ist nicht zuletzt Trainer Ole Werner. Aber was genau sind eigentlich seine Qualitäten? Der NDR hat sich auf Spurensuche begeben.

