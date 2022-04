Hilflos in Paderborn: Hannover 96 weiter in der Gefahrenzone Stand: 24.04.2022 15:23 Uhr Fußball-Zweitligist Hannover 96 muss in der Tabelle weiterhin den Blick nach unten richten. Nach dem 0:3 (0:2) beim SC Paderborn am Sonntag ist der Vorsprung auf Relegationsrang 16 etwas geschmolzen.

von Christian Görtzen

So sind es für das Team von Trainer Christoph Dabrowski nach dem 31. Spieltag nun noch sechs Punkte Vorsprung auf den Drittletzten Dynamo Dresden. In Paderborn begann es schon schlecht für die "Roten". Der Sekundenzeiger hatte keine zwei volle Runden absolviert, da schleuderte 96-Keeper Ron-Robert Zieler den Ball auch schon missgelaunt aus dem eigenen Tor.

Vorangegangen war Folgendes: Paderborn trug vom eigenen Strafraum aus über die linke Außenbahn den Angriff vor, ohne dass die Niedersachsen Zugriff fanden. Letztlich schloss Philipp Klement freistehend aus sieben Metern ab, der scharf geschossene Ball glitt Zieler unter dem Arm durch. 92 Sekunden waren da gespielt.

Ex-96-Profi Muslija erhöht für Paderborn

Viel besser wurde es auch danach nicht. Schlimmer noch: Auf der rechten Abwehrseite wirkten die Norddeutschen oft überfordert, wenn Julian Justvan oder der Ex-Teamkollege Florent Muslija mit Tempo dem 96-Tor entgegenstrebten. Letztgenannter sorgte in der 17. Minute auch für das 2:0. Zunächst ließ er den 20 Jahre alten Tim Walbrecht mit einem Wackler unbeholfen aussehen, danach schoss er unbedrängt ein.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Hannover 96 blieb auch in der Folgezeit vieles schuldig, die Aktionen in der Offensive waren harmlos. Letztlich durften die "Roten" froh sein, dass es nicht mit einem noch höheren Rückstand in die Pause ging.

Hannover auch nach der Pause erschreckend harmlos

Zum 3:0 für die Ostwestfalen fehlten kurz nach Wiederanpfiff nur wenige Zentimeter: Kai Pröger traf nach einem Konter den Pfosten (51.). Hannover wirkte auch in der Folgezeit hilflos - das Bemühen kam nicht über Ansätze hinaus. Dann aber war sie unvermittelt da, die erste echte Torchance für die Norddeutschen: Linton Maina püfte Paderborns Torwart Jannik Huth mit einem Flachschuss. 72 Minuten waren da schon gespielt.

Viel mehr war aber nicht. Zumindest nicht von Hannover. In der ersten Minute der Nachspielzeit erzielte Kelvin Ofori sogar noch das 3:0 für Paderborn.

31.Spieltag, 24.04.2022 13:30 Uhr SC Paderborn 3 Hannover 96 0 Tore: 1 :0 Klement (2.) 2 :0 Muslija (17.) 3 :0 Ofori (90. +1)

SC Paderborn: J. Huth - Heuer, Ananou, Schallenberg, Justvan (82. Carls) - Schuster, Thalhammer, Klement (82. Yalcin) - Pröger (67. Cuni), Muslija (87. Ofori) - Srbeny (67. Marcel Mehlem)

Hannover 96: Zieler - Walbrecht (46. Muroya), Börner, Krajnc - Stolze (63. Maina), Kaiser (67. Diemers), Ondoua, Ochs - Kerk - Weydandt (63. Doumbouya), Beier (77. Teuchert)

Zuschauer: 8487



Weitere Daten zum Spiel J. Huth - Heuer, Ananou, Schallenberg, Justvan (82. Carls) - Schuster, Thalhammer, Klement (82. Yalcin) - Pröger (67. Cuni), Muslija (87. Ofori) - Srbeny (67. Marcel Mehlem)Zieler - Walbrecht (46. Muroya), Börner, Krajnc - Stolze (63. Maina), Kaiser (67. Diemers), Ondoua, Ochs - Kerk - Weydandt (63. Doumbouya), Beier (77. Teuchert)8487

Weitere Informationen Hannover erkämpft sich in Unterzahl gegen Düsseldorf einen Punkt Hannover 96 hat mit einer starken Defensivleistung und trotz 75-minütiger Unterzahl ein Remis geholt. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 24.04.2022 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel 2. Bundesliga Hannover 96