Hansa Rostock verliert bei Brinkmann-Debüt gegen den SC Verl Stand: 08.11.2024 20:57 Uhr Fußball-Drittligist Hansa Rostock hat sein erstes Spiel unter seinem neuen Trainer Daniel Brinkmann mit 0:1 (0:0) beim SC Verl verloren. Die Mecklenburger zeigten am Freitagabend eine ansprechende Leistung, vergaben allerdings zu viele Torchancen.

von Martin Schneider

Nach zuvor zwei Siegen in Folge war das Ergebnis wieder ein Dämpfer für die Norddeutschen, die weiter im Tabellenkeller hängen. Patrick Kammerbauer traf die Rostocker in der 80. Minute mit der späten Führung für die Gastgeber ins Mark. Nach der fünften Auswärtsniederlage in der siebten Partie auf fremden Platz stehen die Hanseaten nach 14 Spieltagen mit 16 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz. Gegner Verl, der erst den zweiten Heimsieg der Saison einfuhr, zog an den Mecklenburgern vorbei.

Hansa erst schwach und dann der Führung nah

Die ersten 45 Minuten waren in zwei Abschnitte geteilt. Die Gäste taten sich in der nordrhein-westfälischen Heimat ihres Trainers erst schwer. Das Spiel nach vorne stockte, und defensiv stellten die Verler die Mecklenburger vor einige Probleme. Bereits in der achten Minute wurde eine abgefälschte Flanke zur ersten Prüfung für Hansa-Keeper Benjamin Uphoff, der eingreifen musste. Hansa lief auch danach oft nur hinterher und war zu passiv.

Nach einer dreiminütigen Unterbrechung wegen des Zündens von Pyrotechnik im Gästeblock trat der SCV noch stärker auf. Verls Marcel Benger scheiterte mit seinem Schuss von der Strafraumkante an Uphoff (24.), Bengers Mitspieler Timur Gayret verpasste mit seinem Versuch aus zwölf Metern die Führung ganz knapp (30.).

Rostock vergibt Großchancen

Doch dann kam Rostock besser ins Spiel. Adrien Lebeau zirkelte einen Freistoß Richtung rechter Winkel, doch Heim-Torwart Philipp Schulze rettete mit einer sehenswerten Parade (38.). Vier Minuten später verhinderte Schulze gegen Rostocks Marco Schuster die Gäste-Führung zur Pause.

Direkt nach dem Seitenwechsel stand der Verler-Schlussmann wieder im Mittelpunkt. Kevin Schumacher kam für den FCH aus kurzer Distanz zum Abschluss, erneut war Schulze Endstation (47.). Die nächste Groß-Chance vergaben die Norddeutschen in der 59. Minute: Lebeaus Ecke von der linken Seite landete auf dem Kopf von Ahmet Gürleyen, der wie seine Vorgänger an Schulze scheiterte. Zehn Minuten später hatten die zahlreichen mitgereisten Hansa-Fans erneut den Torschrei auf den Lippen, doch Nils Fröling schoss volley knapp am Gehäuse vorbei.

Kammerbauer bestraft die Kogge

Mitten hinein in die offensiven Bemühungen der Gäste erzielte Kammerbauer das 1:0 für die Schwarz-Weißen (80.) - wenn auch unfreweillig. Seine Flanke in den Strafraum segelte an Freund und Feind vorbei in die Maschen. Die Gäste warfen nun alles nach vorne, wollten eine erneute Auswärtsniederlage unbedingt vermeiden. Doch der Brinkmann-Elf fehlten an diesem Abend das Glück und die individuelle Klasse, um gegen clevere Verler noch zum Ausgeich zu kommen.

14.Spieltag, 08.11.2024 19:00 Uhr SC Verl 1 Hansa Rostock 0 Tore: 1 :0 Kammerbauer (80.)

SC Verl: P. Schulze - Kammerbauer, Gruber, Mikic, Kijewski (67. Stöcker) - Benger - Y. Otto (54. Taz), Baack - Lokotsch (78. J. Stark), Gayret, Steczyk (46. Arweiler)

Hansa Rostock: Uphoff - Pfanne, Gürleyen, Rossipal - Neidhart (84. Jonjic), M. Schuster, Dirkner, Schumacher (84. Krohn) - Fröling (73. C. Kinsombi), Haugen (60. Naderi), Lebeau

Zuschauer: 4012



