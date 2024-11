Daniel Brinkmann wird neuer Trainer des FC Hansa Rostock Stand: 02.11.2024 17:42 Uhr Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat Daniel Brinkmann als neuen Trainer verpflichtet. Das gab der Fußball-Drittligist kurz nach dem Erfolg im Nordduell gegen den VfL Osnabrück bekannt. Der 38-Jährige beerbt bei den Mecklenburgern Bernd Hollerbach, der vor zwei Wochen beurlaubt worden war.

Für Brinkmann, der am Sonntag offiziell vorgestellt werden soll, ist der FC Hansa die erste Profistation in seiner Trainerkarriere. Der 38-Jährige war zuletzt für die zweite Mannschaft des SC Paderborn in der Regionalliga West verantwortlich. Er hatte das Team zu Saisonbeginn übernommen. Zuvor war Brinkmann von Januar 2020 bis Sommer 2024 beim SC Wiedenbrück tätig.

Weitere Informationen Hansa Rostock stellt Trainer Hollerbach frei Die Mecklenburger reagieren kurz vor der Partie gegen Essen auf die anhaltende Krise. Der Zweitliga-Absteiger steht in der 3. Liga aktuell auf einem Abstiegsplatz. mehr

"Daniel Brinkmann ist ein junger und charismatischer Trainertyp, der bei seinen bisherigen Stationen hervorragende Arbeit geleistet hat. Er hat Erfahrungen im Umgang mit sehr jungen aber auch mit gestandenen Spielern gesammelt und dabei immer seine Vorstellungen umgesetzt und ein positives Gemeinschaftsgefühl erzeugt. Wir sehen in Daniel viel Potenzial, denn er ist pragmatisch, geradeaus und stressresistent", sagte Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball beim FC Hansa, in einer Mitteilung des Vereins.

Shapourzadeh attestiert Brinkmann ein ein "hohes taktisches Verständnis". Der 38-Jährige sei "ein echter Teamplayer, der alle mitreißen kann".

"Das Ostseestadion kenne ich aus meiner Zeit als Spieler und bin voller Vorfreude, diese Atmosphäre nun von der Trainerbank aus erleben zu können." Hansas neuer Trainer Daniel Brinkmann

Der gebürtige Nordrhein-Westfale sagte, er freue sich auf die Aufgabe und sei "bereit für den nächsten Schritt". Für ihn schließe sich mit der Aufgabe ein Kreis, "denn mein allererstes Spiel als Profi habe ich damals im Ostseestadion gemacht". Mit dem SC Paderborn unterlag er im September 2005 bei Hansa Rostock mit 0:2.

Brinkmann nimmt auf Trainer-Schleudersitz Platz

Brinkmann betritt in Rostock schwieriges Terrain. Seit der Beurlaubung von Erfolgstrainer Jens Härtel (war 1.397 Tage im Amt und führte Hansa in die Zweite Liga) Anfang November 2022 verschliss Hansa inklusive Interimslösungen fünf Übungsleiter.

Weitere Informationen Hansa Rostock verschärft die Osnabrücker Abstiegssorgen Die Mecklenburger siegten im Duell der Zweitliga-Absteiger knapp. Während der FCH sich im Drittliga-Abstiegskampf ein wenig Luft verschaffte, hängt der VfL auf dem letzten Platz fest. mehr

Nach dem Rauswurf von Hollerbach hatten die Co-Trainer Marcus Rabenhorst und Simon Pesch das Team übergangsweise betreut und vergangene Woche einen 4:0-Erfolg gegen Rot-Weiss Essen sowie den Erfolg über Osnabrück an diesem Sonnabend gefeiert. Beide sind allerdings nur in Besitz der A-Lizenz und kamen somit als Dauerlösung nicht in Betracht.

Weitere Informationen Hansa Rostock verschärft die Osnabrücker Abstiegssorgen Die Mecklenburger siegten im Duell der Zweitliga-Absteiger knapp. Während der FCH sich im Drittliga-Abstiegskampf ein wenig Luft verschaffte, hängt der VfL auf dem letzten Platz fest. mehr Hansa Rostock: "Einfach ein geiler Laden hier" Die Interimstrainer Simon Pesch und Marcus Rabenhorst haben mit dem Sieg gegen Essen an der Ostsee Begeisterung entfacht. mehr

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 02.11.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 3. Liga