Hansa Rostock in Dresden: "Zeit, Geschichte zu schreiben" Stand: 04.02.2022 09:20 Uhr Hansa Rostock wartet seit sieben Spielen in der zweiten Fußball-Bundesliga auf einen Sieg. Ausgerechnet jetzt steht das Auswärtsspiel in Dresden an - gegen die Sachsen haben die Norddeutschen eine noch schlimmere Negativserie.

Das Traditionsduell mit Dynamo steht für Hansa unter keinem guten Stern. Seit nunmehr 39 Jahren warten die Rostocker auf einen Sieg in Dresden - zu DDR-Oberliga-Zeiten gab es 1983 einen 4:1-Erfolg, seitdem sieben Remis und sieben Niederlagen. Der letzte Sieg überhaupt gegen Dynamo ist auch schon fast elf Jahre her. Das Hinspiel im August vergangenen Jahres verlor Hansa im eigenen Stadion mit 1:3.

"Es wäre an der Zeit, ein kleines bisschen Geschichte zu schreiben und mit einem Dreier aus Dresden zurückzukommen", erklärte Hansa-Coach Jens Härtel am Freitag: "Wir haben ordentlich Hunger, diesen Bock umzustoßen."

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

500 Hansa-Fans in Dresden dabei

10.000 Zuschauer (darunter 500 Hansa-Anhänger) sind bei der Partie am Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) erlaubt - die Hansa-Profis bekommen also einen Vorgeschmack auf Stadion-Atmosphäre, die sie wohl auch beim Nordduell in einer Woche gegen Werder Bremen erleben, wenn voraussichtlich ebenso viele Fans ins Ostseestadion dürfen. Das Regierungskabinett Mecklenburg-Vorpommerns berät am Dienstag über den entsprechenden Vorschlag.

Weitere Informationen Hansa Rostock darf doch vor 10.000 Zuschauern spielen Bundesweit dürfen wieder bis zu 10.000 Fans in die Stadien, nun auch bei Hansa Rostock. Niedersachsen dagegen bleibt vorsichtig. mehr

Routinier Behrens wieder fit

In Dresden steht Härtel Hanno Behrens wieder zur Verfügung. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler, der seit Mitte Dezember wegen einer Kapsel- und Knöchelverletzung pausieren musste, feierte im Testspiel vergangenen Freitag gegen Pogon Stettin (2:2) sein Comeback: "Ich bin fit und einsatzbereit und hoffe, dass ich am Sonntag ran darf."

Neuzugänge brauchen Geduld

Ob Härtel den Routinier erhört, ist offen. Etwas deutlicher wurde der Hansa-Coach angesichts des Überangebots in der Offensive, wo die Rostocker mit den Neuzugängen Robin Meißner und Danylo Sikan nun sechs Angreifer im Kader haben: "Robin und Danylo haben zuletzt wenig gespielt. Sie müssen erst mal ankommen und in den Rhythmus finden." Klingt zumindest nicht nach Startelf-Einsatz.

Dresden ohne Stammkeeper Broll

Eine schwere personelle Schwächung gibt es beim Gegner Dresden: Torhüter Kevin Broll, der vor zwei Wochen mit starken Paraden das 0:0 in Hannover rettete, fällt mit einer Handverletzung aus. Offen ist, ob Ersatzkeeper Anton Mitryuschkin oder Neuzugang Marius Liesegang im Tor stehen. Beiden mangelt es an Spielpraxis - Broll verpasste seit seinem Wechsel nach Dresden im Sommer 2019 lediglich eine von 92 Ligapartien.

Mögliche Aufstellungen:

Dynamo Dresden: Mitryushkin - Becker, Ehlers, Sollbauer, Löwe - Stark, Schröter, Kade - Daferner - Drchal, Königsdörffer

Hansa Rostock: Kolke - Becker, Malone, Roßbach, Neidhart - Fröde, Rhein - Duljevic, Ingelsson, Fröling - Verhoek

Weitere Informationen Datencheck: Hansa Rostock kommt aus der Krise und hält die Klasse Der FC Hansa steht nach zuletzt sieben sieglosen Spielen nicht gut da. Die Datenanalyse zeigt aber, dass der Zweitliga-Aufsteiger viel richtig macht. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 06.02.2022 | 22:50 Uhr