Hansa Rostock: Verhoek löst Vertrag auf Stand: 25.07.2023 18:21 Uhr Der Abschied hatte sich bereits angedeutet, nun ist es offiziell: Stürmer John Verhoek wird den Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock nach vier Jahren verlassen. Wohin es den Niederländer zieht, ist nicht bekannt.

Wie die Mecklenburger am Dienstag mitteilten, wurde der ursprünglich noch bis Sommer 2024 laufende Vertrag mit dem 34-Jährigen vorzeitig aufgelöst. "Mit John geht zweifelsohne ein großer Sympathieträger und einer der Hansa-Aufstiegshelden, der auch maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt im ersten Zweitliga-Jahr hatte", sagte Hansa Sportdirektor Kristian Walter.

Auch wenn es in der vergangenen Saison "für ihn nicht so lief wie er und wir es uns vorgestellt und erhofft hatten", blieben seine "Verdienste um den Verein unbestritten", fügte Walter hinzu. In der vergangenen Saison erzielte Verhoek lediglich zwei Treffer - ein Grund dafür, dass Hansa dem Profi Anfang des Monats eröffnete, nicht mehr mit ihm zu planen. Er werde aber "nicht vom Hof gejagt", wie der Vorstandsvorsitzende Robert Marien betonte.

Zweitliga-Rekord mit 17 Saisontreffern für Hansa

"Nach vier sehr intensiven Jahren nun einen neuen Weg einzuschlagen, fällt mir nicht leicht. Mein Start bei Hansa war schwer, die Zeit danach aber umso schöner und der Verein und die Fans, haben nicht nur mein Herz, sondern auch das meiner Familie erobert", erklärte Verhoek.

Seit seiner Verpflichtung im Sommer 2019 hat der Stürmer 126 Pflichtspiele für die Rostocker bestritten und dabei 42 Tore erzielt. Mit seinen 17 Treffern in der Spielzeit 2021/2022 verewigte sich der Niederländer in den Geschichtsbüchern des Vereins - als Spieler mit den meisten Toren für Hansa innerhalb einer Zweitliga-Saison.

