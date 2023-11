Hansa Rostock: Personalsorgen vor dem Kellerduell beim KSC Stand: 30.11.2023 16:13 Uhr Nach der Niederlage gegen Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli stehen für den FC Hansa Rostock zwei wichtige Kellerduelle an. Los geht's für die Mecklenburger am Sonntag mit dem Auswärtsspiel beim Karlsruher SC, ehe Schalke 04 ins Osteestadion kommt.

Sowohl der Tabellen-15. aus Rostock als auch der KSC haben bislang nur 16 Punkte eingefahren. Mit einem Sieg am Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) in Karlsruhe könnte die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz den 14. im Kampf um den Klassenerhalt etwas distanzieren, ehe es am 10. Dezember gegen Verfolger FC Schalke 04 geht.

Bachmann wird wohl ausfallen

In das Duell mit dem KSC geht Hansa allerdings mit einigen Personalsorgen. Mittelfeldspieler Janik Bachmann wird voraussichtlich fehlen. Der 27-Jährige fällt wahrscheinlich erkrankt aus, sagte Trainer Alois Schwartz, der die Karlsruher von 2017 bis 2020 trainiert hat. Patrick Nkoa, John-Patrick Strauß und Nico Neidhart werden im Südwesten Deutschlands definitiv ausfallen.

"Für beide Mannschaften geht es als Tabellennachbarn um viel." Hansa-Trainer Alois Schwartz

Linksverteidiger Lukas Scherff hat noch Trainingsrückstand, aber der 27-Jährige sei auf einem "guten Weg". Bei Innenverteidiger Jonas David müsse man sehen, ob es nach seiner Verletzung beim 2:3 gegen St. Pauli für das Spiel am Wochenende reiche, so der Hansa-Coach.

Schwartz: "Vorne muss die Effektivität gesteigert werden"

Die Lehren aus der Niederlage gegen die Hamburger hat Schwartz gezogen. "Wir müssen hinten kompakter stehen als gegen St. Pauli, um in der Offensive schneller Zugriff zu bekommen", erklärte der 56-Jährige. "Und vorne muss die Effektivität gesteigert werden. Wir spielen gute Möglichkeiten heraus, lassen aber zu viel liegen."

Schwartz warnte vor der Spielstärke des Tabellen-14. aus Karlsruhe, deutete aber auch die Inkonstanz des Gegners um den ehemaligen Bundesliga-Profi Lars Stindl an. "Sie kriegen es auch nicht immer so hin, deswegen sind sie von der Punktzahl sehr ähnlich wie wir", meinte der Hansa-Coach.

Mögliche Aufstellungen:

KSC: Drewes - S. Jung, Beifus, M. Franke, Heise - Gondorf - Nebel, Wanitzek - Stindl - Matanovic, Schleusener

Hansa Rostock: Kolke - van der Werff, Hüsing, Roßbach, Rossipal - Dressel, Vasiliadis - Fröling, Ingelsson, K. Schumacher - Junior Brumado

