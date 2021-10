Hannover 96 - Schalke: Tradition, viele Fans - und ein Rekord? Stand: 14.10.2021 10:15 Uhr Fußball-Zweitligist Hannover 96 hofft beim Heimspiel gegen FC Schalke 04 am Freitag auf mehr als 40.000 Zuschauer. Trainer Jan Zimmermann spricht von einer großen Motivation für sein Team.

"Es ist total cool, an einem Freitagabend vor 40.000 Zuschauern zu spielen. Das motiviert die Jungs. Vor allem aber sind wir hochmotiviert, ein Zweitliga-Spiel zu gewinnen", sagte Zimmermann. 35.000 Tickets haben die Niedersachsen für die Partie am Freitag, die um 18.30 Uhr (im Livecenter bei NDR.de) unter 2G-Bedingungen ausgetragen wird, bereits abgesetzt. Allein 5.000 gingen an die Gäste aus Gelsenkirchen. Richtig voll war die Arena am Maschsee zuletzt vor eineinhalb Jahren, als 49.000 das 1:1 gegen den Hamburger SV verfolgten. Beim bislang letzten Duell mit Schalke, das die Gäste im März 2019 noch zu Bundesligazeiten mit 1:0 gewannen, waren es 44.500.

Schalke wollte Zimmermann als Co-Trainer

Trotz ihres derzeitigen 13. Tabellenplatzes sehen sich die Niedersachsen vor dem Duell mit dem Bundesligaabsteiger am Freitag sportlich im Aufwind. Die Länderspielpause habe man genutzt, "um an ein paar Stellschrauben zu arbeiten. Wir fühlen uns gut vorbereitet und selbstbewusst", versprühte der 96-Coach Optimismus.

"Die Art und Weise, wie wir uns entwickeln, ist positiv. Die sieben Punkte vor der Länderspiel-Pause waren okay", erklärte Zimmermann, den die Schalker vor einem Jahr als Co-Trainer verpflichten wollten. Der 42-Jährige sagte aber ab, weil er lieber als Chefcoach arbeiten wollte und daher beim TSV Havelse blieb.

Holt sich Terodde den alleinigen Zweitliga-Torrekord?

Fast alle Augen richten sich am Freitagabend auf Schalkes Stürmer Simon Terodde, der ausgerechnet beim Schatzschneider-Club alleiniger Zweitliga-Rekordtorschütze werden kann. Deutlich in seinem Schatten stand einst in gemeinsamen Tagen beim Hamburger SV der jetzige 96-Angreifer Lukas Hinterseer. Der Österreicher hat seine muskulären Probleme überwunden und hofft, gegen den alten Rivalen seine Torbremse lösen zu können. Noch ist er in vier Einsätzen für Hannover torlos geblieben.

Trikottausch mit Schatzschneider

Dieter Schatzschneider wird auf der Tribüne um den Zweitliga-Torrekord bangen müssen, den sich die 96-Ikone derzeit noch mit Terodde teilt. 153 Treffer haben beide erzielt, Schatzschneider geht davon aus, dass ihn der 33-Jährige demnächst überholen wird - und hat ihm im NDR längst gratuliert. Dennoch hat er dem Schalker "strengstens verboten, am Freitag ein Tor zu schießen. Ich wünsche dir für Freitag alles Schlechte", sagte der 63-Jährige augenzwinkernd in einem virtuellen Gespräch mit seinem designierten Nachfolger. Ungeachtet dessen ist nach der Partie ein Trikottausch der besten Torjäger der Zweitliga-Geschichte geplant.

Mögliche Aufstellungen:

Hannover: Zieler - Dehm, Franke, Börner, Hult - Trybull, Ernst - Beier, Kerk, Maina - Hinterseer

Schalke: Fraisl - Thiaw, Itakura, Kaminski - Aydin, Palsson, Ouwejan - Zalazar, Drexler - Terodde, Bülter

