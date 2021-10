Hannover 96: Es wird voll gegen Schalke Stand: 11.10.2021 15:55 Uhr Das Stadion von Fußball-Zweitligist Hannover 96 könnte am Freitag voll werden. Die Niedersachsen haben für das Spiel gegen Schalke 04 bereits über 30.000 Tickets verkauft.

Kaum hatte das Land Niedersachsen am Ende vergangener Woche die Besucher-Obergrenze von bislang 25.000 Zuschauern aufgehoben, nahm der Vorverkauf für das Duell der beiden ehemaligen Bundesligisten an diesem Freitag (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) Fahrt auf. Es gilt die 2G-Regel, nur Geimpfte und Genesene dürfen ins Stadion. Maskenpflicht und Abstandsregeln entfallen.

96 öffnet das Stadion bereits um 16.30 Uhr, damit der 2G-Status der Zuschauer durch die Sanitätsdienste überprüft werden kann. Das ist auch schon in der Stadt möglich, die Besucher bekommen dann ein Bändchen als Prüfsiegel für den schnelleren Durchgang am Stadion. Wo und wann die Bändchen ausgegeben werden, will 96 noch mitteilen.

Schreibt Terodde in Hannover Geschichte?

Die Zuschauer könnten Zeuge eines historischen Ereignisses werden: Trifft Schalkes Torjäger Simon Terodde im Gastspiel an der Leine, entthront er ausgerechnet in Hannover 96-Clublegende Dieter Schatzschneider als Zweitliga-Rekordtorschützen. Zuletzt hatte er beim 3:0 gegen Ingolstadt mit seinem 153. Treffer mit dem ehemaligen Stürmer der "Roten" gleichgezogen.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 11.10.2021 | 16:25 Uhr