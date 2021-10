Schatzschneider gratuliert Terodde zum Zweitliga-Torrekord Stand: 03.10.2021 15:34 Uhr Schalkes Torjäger Simon Terodde hat mit seinem 153. Treffer in der zweiten Fußball-Bundesliga mit dem bisher alleinigen Rekordtorschützen Dieter Schatzschneider gleichgezogen. Der ehemalige Stürmer von Hannover 96 gratulierte: "Ich ziehe den Hut vor Simon."

Mit seinem Treffer zum 3:0 - gleichzeitig der Endstand beim Sieg des FC Schalke 04 gegen den FC Ingolstadt - egalisierte Terodde am Sonntag die fast 35 Jahre alte Bestmarke Schatzschneiders. Die 96-Legende traf zwischen 1978 und 1987 in 201 Partien für Hannover und Fortuna Köln ebenfalls insgesamt 153 Mal. "Ich mag Menschen, die besondere Leistungen bringen. Ich kann nur den Hut vor Simon ziehen", sagte Schatzschneider im NDR Interview über den Schalker Angreifer.

"Ich habe Respekt vor Simon. Der Junge hat auch Druck: von den Fans, vom Verein. Die erwarten Tore - und die liefert er. Chapeau! Klasse, Junge." Dieter Schatzschneider über Simon Terodde

In der Bundesliga konnte sich Terodde nie wirklich durchsetzen, doch in Liga zwei trifft er wie am Fließband. In 262 Spielen war er für insgesamt sieben Vereine aktiv und sicherte sich in der Spielzeit 2015/16 mit dem VfL Bochum (25 Tore), 2016/17 mit dem VfB Stuttgart (25) sowie 2018/19 mit dem 1. FC Köln (29) die Torjägerkrone - das war zuvor noch keinem Angreifer gelungen. 1982/83 holte Schatzschneider mit 31 Treffern das erste und einzige Mal die Torjägerkrone im Unterhaus.

"Er ist torgefährlich ohne Ende"

Angesichts seiner bisherigen Torquote dürfte der 33-Jährige in dieser Saison Schatzschneider in der Torjäger-Statistik enteilen. Was zeichnet Terodde aus? "Er ist ein totaler Strafraumspieler, gut im Kopfball und steckt seinen Fuß überall rein. Er ist torgefährlich ohne Ende. Und was ganz wichtig ist: Er braucht wenige Chance, um Tore zu machen. Und er macht die wichtigen Tore", so Schatzschneider.

Die Rekordtorschützen der Zweiten Bundesliga im Überblick:

1. Dieter Schatzschneider (Hannover 96, Fortuna Köln) 201 Spiele/153 Tore

1. Simon Terodde (MSV Duisburg, Union Berlin, VfL Bochum, VfB Stuttgart, 1. FC Köln, Hamburger SV, Schalke 04) 262/153

2. Karl-Heinz Mödrath (Alemannia Aachen, Fortuna Köln) 272/150

3. Theo Gries (Hertha BSC, Hannover 96, Alemannia Aachen) 293/123

4. Sven Demandt (Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf, 1. FSV Mainz 05) 317/121

5. Walter Krause (Kickers Offenbach, SG Wattenscheid 09, Rot-Weiß Oberhausen) 273/120

Weitere Informationen Schatzschneider: Diamant und Kohlenstaub Dieter Schatzschneider gehört zu den wenigen Profis, die direkt von Hannover nach Hamburg gewechselt sind. Glücklich wurde er in der Hansestadt jedoch nicht. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 03.10.2021 | 22:50 Uhr