HSV reist nach Österreich - Kader noch nicht komplett Stand: 06.07.2023 11:34 Uhr Der Hamburger SV reist zur Vorbereitung auf die kommende Saison in der Zweiten Fußball-Bundesliga ins Trainingslager nach Österreich. Mit drei Neuzugängen - und einigen Nachwuchsspielern.

Auch in dieser Saison gilt für die Hamburger die Mission „Aufstieg in die Bundesliga“. Zur Vorbereitung auf die sechste Spielzeit in der Zweiten Liga bestreitet die Mannschaft von Trainer Tim Walter vom 6. bis zum 15. Juli ihr Trainingslager im österreichischen Kitzbühel.

HSV mit 31 Spielern im Trainingslager

Zu den 27 Spielern gehören neben den etablierten Profis die die bisherigen Neuzugänge Immanuel Pherai (Eintracht Braunschweig), Levin Öztunali (Union Berlin) und Guilherme Ramos (Arminia Bielefeld) sowie alle aktuell verletzten und angeschlagenen Akteure. Darunter Andras Nemeth und Stephan Ambrosius.

Zudem berief Walter in Nicolas Kisilowski, Hannes Herrmann, Omar Megeed, Tom Sanne, Felix Paschke und Luis Seifert auch sechs Nachwuchsspieler in den Kader. Mit dem 19-jährigen Sanne hatten die Hamburger zuletzt bis 2026 verlängert.

Transfer mit Elfadli steht aus - Suche nach Abwehrspieler

Weiter warten müssen die Hamburger auf einen anderen Wunschtransfer: Daniel Elfadli. Der Mittelfeldspieler des 1. FC Magdeburg soll als Alternative für Jonas Meffert auf der Sechserposition kommen. Während sich der HSV mit dem 26-Jährigen schon einig sein soll, verhandelt man mit dem FCM noch über die Ablöse.

Daneben ist der HSV weiterhin auf der Suche nach Verstärkung in der Abwehr. Walter betonte nach dem knappen 3:2-Erfolg gegen den Landesligisten Verden 04: "Es ist ganz klar, dass wir in der Abwehr Nachholbedarf haben. Nach vorn finden wir immer gute Lösungen, aber nach hinten brauchen wir mehr Konsequenz“, sagte der 47-Jährige und kündigte an kündigt an: "Da werden wir dran arbeiten müssen." Und dies ausdrücklich nicht nur mit dem bestehenden Kader: "Wir werden auch versuchen, es mit Personal aufzufangen."

HSV testet gegen Meister RB Salzburg

In Österreich trifft der HSV in Testspielen auf Viktoria Pilsen aus Tschechien (7. Juli) und den Meister RB Salzburg (15. Juli). Zum Zweitliga-Auftakt in nur vier Wochen startet der HSV gegen Bundesliga-Absteiger Schalke.

Der Trainingslager-Kader in der Übersicht:

Tor: Daniel Heuer Fernandes, Tom Mickel, Matheo Raab, Hannes Hermann

Abwehr: Stephan Ambrosius, Jonas David, Moritz Heyer, William Mikelbrencis, Miro Muheim, Nicolas Oliveira, Guilherme Ramos, Sebastian Schonlau, Luis Seifert, Valon Zumberi

Mittelfeld: Laszlo Benes, Filip Bilbija, Ogechika Heil, Elijah Krahn, Jonas Meffert, Omar Megeed, Levin Öztunali, Felix Paschke, Immanuel Pherai, Ludovit Reis, Anssi Suhonen

Angriff: Jean-Luc Dompe, Robert Glatzel, Bakery Jatta, Ransford-Yeboah Königsdörffer, Andras Nemeth, Tom Sanne

