HSV auch gegen Kaiserslautern ohne Torjäger Robert Glatzel Stand: 04.04.2024 14:40 Uhr Der HSV muss auch im Zweitliga-Heimspiel am Sonnabend gegen den 1. FC Kaiserslautern auf seinen Angreifer Robert Glatzel verzichten. Der 16-Tore-Mann fällt verletzt und erkrankt aus.

Es bestehe "definitiv" keine Chance auf einen Einsatz des 30-Jährigen im Duell mit den Pfälzern am Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de), sagte HSV-Coach Steffen Baumgart am Donnerstag. Glatzel laboriert noch an Oberschenkel-Problemen, die bereits am vergangenen Sonntag sein Mitwirken in der Partie bei der SpVgg Greuther Fürth (1:1) unmöglich gemacht hatten.

Nun hindern ihn zudem gesundheitliche Probleme daran, aufs Feld zurückzukehren. "Er ist krank. Das ist jetzt der Hauptgrund. Alles andere ist auf einem guten Weg", erklärte Baumgart.

Nachwuchshoffnung Sanne als Glatzel-Ersatz?

Der Coach ist damit erneut zum Improvisieren gezwungen. Gegen Fürth hatte der Ungar András Németh Glatzel vertreten. Ersetzen konnte der 21-Jährige den Torjäger nicht. Németh vergab freistehend die Riesenchance zum 2:0 und zeigte auch sonst eine unglückliche Leistung. Einen anderen nominellen Mittelstürmer hatte Baumgart nicht auf der Bank. Stattdessen standen in Daniel Heuer Fernandes und Tom Mickel zwei Ersatztorhüter auf dem Spielberichtsbogen.

Nachwuchshoffnung Tom Sanne war gar nicht nach Fürth mitgereist. Er war parallel für die U21 im kleinen Stadtderby gegen den FC St. Pauli (2:0) aufgelaufen. Gegen Kaiserslautern dürfte der 19-Jährige nun zumindest im Aufgebot der Profis stehen.

Dompé wieder einsatzbereit

Neben Glatzel muss Baumgart gegen den DFB-Pokalfinalisten auch auf den gelbgesperrten Miro Muheim sowie die verletzten Stephan Ambrosius und Ignace van der Brempt verzichten. Kleiner Lichtblick für den Trainer: Linksaußen Jean-Luc Dompé ist nach Hüftproblemen wieder einsatzbereit.

