HSV: Mikelbrencis ist da, Opoku und Rohr sind weg Stand: 31.08.2022 11:08 Uhr Einen Tag vor Transferschluss hat der HSV den französischen Rechtsverteidiger William Mikelbrencis verpflichtet. Maximilian Rohr und Aaron Opoku hingegen verlassen den Club und wechseln zu Zweitliga-Konkurrenten.

Bereits am Dienstag hatte Mikelbrencis den Medizincheck in der Hansestadt absolviert und stand am Mittwoch mit seinen neuen Teamkollegen auf dem Trainingsplatz. Der 18-Jährige kommt vom französischen Zweitligisten FC Metz, der dem Vernehmen nach eine Ablösesumme von 700.000 Euro erhält. Beim HSV hat Mikelbrencis einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.

"William steht sehr gut für unseren Weg, mit jungen Spielern erfolgreich weiterzuarbeiten. Er ist uns insbesondere in der letzten Saison aufgefallen, als er schon mit Einsätzen in der ersten französischen Liga für Furore gesorgt hat", sagte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt.

Rohr nach Paderborn, Opoku zum FCK

Nicht mehr zum HSV-Kader zählen Maximilian Rohr und Aaron Opoku. Mittelfeldspieler Rohr wechselt auf Leihbasis bis Saisonende zum SC Paderborn, Angreifer Opoku geht zum 1. FC Kaiserslautern. Angeblich kassiert der HSV von den Pfälzern eine Ablösesumme in Höhe von 200.000 Euro.

Geklärt ist vorerst auch die Zukunft von Marko Johansson. Der Torhüter, der unter Trainer Tim Walter keine Rolle mehr spielt, wird in Hamburg bleiben und dort vor allem viel trainieren. Eine Vertragsauflösung ist kein Thema mehr.

