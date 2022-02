HSV - Heidenheim: Selbstbewusst der Vergangenheit trotzen Stand: 10.02.2022 15:23 Uhr Nach dem 5:0-Erfolg gegen Darmstadt hat Fußball-Zweitligist HSV nun den nächsten Konkurrenten im Aufstiegsrennen vor der Brust. Mit einem Sieg gegen Heidenheim können die Hamburger sogar Tabellenführer werden.

Ein Blick auf das HSV-Mannschaftstraining vor dem Heimspiel am Sonnabend (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) ließ Schlimmes ahnen: Robert Glatzel fehlte. Ausgerechnet der Mann, der mit einem Viererpack am vergangenen Sonntag Tabellenführer Darmstadt 98 fast im Alleingang besiegt hatte, absolvierte nur eine individuelle Einheit abseits seiner Teamkollegen.

Der HSV gab allerdings schnell Entwarnung. Der 28-Jährige sei keinesfalls verletzt, es gehe lediglich um Belastungssteuerung. Mit einem Ausfall seines Top-Torjägers (14 Treffer) rechnen weder HSV-Trainer Tim Walter noch Glatzel selbst.

HSV-"Crunchtime" beginnt

Die Qualitäten des Stürmers sind gegen dessen Ex-Club Heidenheim auch vonnöten. Denn für die Hanseaten beginnt nun die "Crunchtime" der Saison. Als Tabellenvierter mit nur einem Zähler Rückstand auf Platz zwei sowie zwei Punkten auf Rang eins ist der HSV in einer formidablen Lauerstellung. Bei gutem Verlauf des Wochenendes könnte die Walter-Elf den Spieltag als Tabellenführer abschließen.

Voraussetzung ist, dass der HSV nicht wie zum selben Zeitpunkt der Vorsaison einbricht. Nach 21 Spieltagen waren die Hanseaten seinerzeit Erster, verloren dann zweimal hintereinander und holten überhaupt in den verbliebenen 13 Partien nur noch vier Siege. Statt des HSV stieg Greuther Fürth in die Bundesliga auf - die waren am 21. Spieltag übrigens Vierter...

Auch Club-Ikone Seeler wieder optimistisch

Diesmal scheint der HSV aber mental gefestigt zu sein. Ledigleich zwei Saison-Niederlagen schlagen bisher zu Buche, im Vorjahr waren es zur selben Zeit drei. Das fulminante 5:0 beim Tabellenführer Darmstadt dürfte das Selbstvertrauen noch vergrößert haben.

"Die Entwicklung ist nie abgeschlossen. Wir müssen weiter hart arbeiten, bissig und gallig bleiben. Die Jungs müssen einfach immer hungrig sein und dürfen keinen Deut nachlassen." HSV-Trainer Tim Walter

"Ich habe mit so einem starken Auftritt nicht gerechnet. Das gebe ich gern zu", sagte Club-Ikone Uwe Seeler der "Bild". Der 85-Jährige hat wieder Hoffnung, "dass wir endlich, nach vier Jahren, den Sprung in die Bundesliga schaffen. Die Chance ist vorhanden."

Ex-Coach Schmidt lobt Glatzel: "Herausragend"

Seeler setzt dabei vor allem auf Glatzel: "Phänomenal! Robert hat der Nummer 9 auf seinem Rücken alle Ehre gemacht. Wie eiskalt er die Dinger reingeschossen hat, war schon sehr beeindruckend", lobte "Uns Uwe" seinen Nachnachfolger als HSV-Mittelstürmer.

Auch Heidenheims Trainer Frank Schmidt imponiert die Entwicklung seines Ex-Schützlings: "Es ist einfach herausragend. Ich freue mich für ihn, dass er bei einem großen Verein spielt und diese Leistungen zeigt. Er hat eine Mannschaft, die in der Liga fußballerische Maßstäbe setzt", so der 48-Jährige. Da fällt es auch nicht ins Gewicht, wenn Glatzel mal im Training etwas kürzer tritt.

Mögliche Aufstellungen:

HSV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Alidou

Heidenheim: Müller - Busch, Mainka, Hüsing, Föhrenbach - Theuerkauf, Burnic - Leipertz, Schöppner, Mohr - Kleindienst

