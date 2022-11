HSV-Boss Boldt: Keine Spekulationen zum Dopingverdachtsfall Vuskovic Stand: 29.11.2022 18:22 Uhr Vorstand Jonas Boldt vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV will sich aktuell nicht zum Dopingverdachtsfall Mario Vuskovic äußern. Der HSV sei im Austausch mit dem Spieler, Juristen und Dopingexperten.

"Die Lage ist für Mario und für uns alles andere als schön und klar. Bevor wir zur Thematik Stellung beziehen können oder sie gar bewerten, bedarf es noch einer großen Portion Aufklärung. Daran arbeiten wir gemeinsam mit Mario, diversen Experten und Juristen und natürlich mit dem verantwortlichen Verband", sagte Boldt am Dienstag in einem Interview, das auf der Club-Homepage veröffentlicht wurde.

Positive A-Probe aus dem September - Verdacht auf Epo

HSV-Profi Vuskovic war bei einer Trainingskontrolle am 16. September in Hamburg durch die Nationale Anti-Doping-Agentur Nada positiv auf Erythropoetin (Epo) getestet worden. Das Ergebnis wurde am 12. November vom DFB bekannt gegeben. Der lange Zeitraum werde laut Nada für ein sorgfältiges Analyseverfahren benötigt. Die Öffnung der B-Probe soll bis Mitte Dezember erfolgen.

Weitere Informationen Dopingverdacht bei HSV-Profi Vuskovic: Öffnung der B-Probe Mitte Dezember In der A-Probe war der HSV-Verteidiger positiv auf Epo getestet und vom DFB vorläufig gesperrt worden. mehr

Boldt: "Bin nicht der Alleinunterhalter"

Seit dem Rücktritt von Thomas Wüstefeld Ende September verantwortet Boldt die Geschicke der Fußball AG des Hamburger Zweitligisten alleine. "Ich bin hier trotz meiner aktuellen Rolle kein Alleinunterhalter", betonte der 40-Jährige allerdings: "Wir arbeiten mit einem inhaltlich und personell starken Management Board, das unter meiner Federführung die operativen Geschicke leitet und nach vorne denkt."

Weitere Informationen HSV-Profi beteuert Unschuld - Fragen und Antworten zum Fall Vuskovic Wie lange könnte der Kroate gesperrt werden? Verliert der HSV Punkte? Was ist Epo? Die wichtigsten Fragen und Antworten. mehr

Weitere HSV-Transfers möglich

Ob der Tabellenzweite bis zum Rückrundenauftakt am 29. Januar gegen Eintracht Braunschweig noch einmal auf dem Transfermarkt tätig wird, ließ Boldt offen: "Ich könnte jetzt viel sagen, von einer permanenten Beobachtung des Marktes sprechen, von Karussells, die plötzlich in Bewegung geraten können. Aber einfacher ist doch Folgendes: Wir sagen etwas, falls es etwas zu sagen gibt."



Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 29.11.2022 | 19:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga