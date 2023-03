Fußball-Landespokal MV: Das sind die Halbfinals Stand: 27.03.2023 15:09 Uhr Die Halbfinal-Begegnungen im Fußball-Landespokal von Mecklenburg-Vorpommern stehen fest: Der FC Schönberg 95 trifft auf den Rostocker FC. In der zweiten Partie spielt Einheit Ueckermünde gegen den Sieger aus der Paarung Anker Wismar gegen den Greifswalder FC.

Das ergab die Auslosung am Montagnachmittag im NDR Landesfunkhaus in Schwerin. Als "Losfee" im Beisein von NOFV-Staffelleiter Peter Dluzewski fungierte NDR Sportreporter Jan Didjurgeit. Die Halbfinals werden am 26. April ausgetragen, das Finale am 3. Juni. Der Spielort steht noch nicht fest. Der Landespokalsieger kann am DFB-Pokal teilnehmen.

Verbandsligist wirft Titelverteidiger aus dem Wettbewerb

Am Wochenende waren drei der vier Viertelfinals ausgespielt worden. Das vierte Duell zwischen Anker Wismar und dem Greifswalder FC musste witterungsbedingt abgesagt werden. Es wird am 10. April nachgeholt. Die große Überraschung war das Ausscheiden von Pokal-Titelverteidiger TSG Neustrelitz. Der Oberligist unterlag beim Verbandsligisten Einheit Ueckermünde mit 1:2 (0:1).

Finale steigt am 3. Juni

Der FC Schönberg hatte durch einen 5:0 (1:0)-Erfolg beim Brüsewitzer SV aus der Landesklasse den Einzug in die Runde der letzten Vier geschafft. Der Oberligist Rostocker FC hatte sich am Sonntag mit 3:1 nach Verlängerung beim Verbandsligisten 1. FC Neubrandenburg durchgesetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 27.03.2023 | 15:00 Uhr