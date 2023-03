Stand: 26.03.2023 17:56 Uhr Rostocker FC zieht ins Landespokal-Halbfinale ein

Der Rostocker FC steht im Halbfinale des Fußball-Landespokals. Der Oberligist setzte sich am Sonntag mit 3:1 nach Verlängerung beim Verbandsligisten 1. FC Neubrandenburg durch. Am Montag werden die Halbfinal-Begegnungen ausgelost. Neben Rostock sind Schönberg und Ueckermünde im Topf. Der vierte Halbfinalist muss noch zwischen Wismar und Greifswald ermittelt werden. Die Partie war am Sonnabend wegen Unbespielbarkeit des Platzes ausgefallen.

