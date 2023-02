Greifswalder FC: Kroos hört sofort auf, Vrabec übernimmt Stand: 28.02.2023 17:13 Uhr Beim Fußball-Regionalligisten Greifswalder FC wird der für Sommer geplante Trainerwechsel vorgezogen. Teamchef Roland Kroos muss aus gesundheitlichen Gründen sofort aufhören.

Der 63-Jährige habe darum gebeten, sein Karriere-Ende vorzuziehen und vorzeitig in den Ruhestand gehen zu können, teilte der Tabellen-13. der Nordost-Staffel am Dienstagnachmittag mit. Dies habe gesundheitliche Gründe. Kroos hatte sich kürzlich einer Herzoperation unterziehen müssen. Auf Anraten seines Arztes zieht sich der Vater von Weltmeister Toni Kroos und des früheren Bundesliga-Profis Felix Kroos jetzt aus dem Fußball-Geschäft zurück.

Kroos führte Greifswald in die Regionalliga

"Natürlich ist es sehr schade, aber die Gesundheit ist nun mal das wichtigste. Ich bin dem Verein sehr dankbar für die Zeit und die gute Zusammenarbeit und natürlich auch, dass er mir in meinem Wunsch so entgegen gekommen ist", sagte der gebürtige Greifswalder.

Kroos war seit 2017 für die Vorpommern tätig und führte den Club im vergangenen Sommer erstmals in der Vereinsgeschichte in die Regionalliga.

Vrabec übernimmt und feiert am Sonnabend Debüt

"Roland Kroos hat mich sehr zeitnah darüber informiert, dass es so kommen kann. Wir sind über die gesamte Zeit in engem Austausch gewesen. Wir wünschen Roland nur das Beste und vor allem Gesundheit. An dieser Stelle bleibt es uns aber einfach nur ‚Danke‘ zu sagen für all die Arbeit und Zeit, die er sehr gerne in unseren Verein investiert hat", erklärte David Wagner, Geschäftsführer Sport beim Viertliga-Aufsteiger.

Kroos hatte ursprünglich erst im Sommer den Staffelstab an Roland Vrabec übergeben wollen. Nun übernimmt der frühere Trainer des FC St. Pauli sofort bei den Greifswaldern. Sein Debüt als GFC-Coach wird der 48-Jährige am kommenden Sonnabend (13 Uhr) in der Auswärtspartie bei Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin feiern.

