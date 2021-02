Fortuna feiert Fasching: Kiels Karnevals-Kick in Düsseldorf Stand: 07.02.2021 14:50 Uhr Auf Zweitligist Holstein Kiel wartet am Montagabend (20.30 Uhr) die schwere Auswärts-Aufgabe Fortuna Düsseldorf. Es wird eine Partie mit Nebengeräuschen - so viel steht bereits jetzt fest.

Denn die Rheinländer setzen das Geisterspiel ins Zeichen des Karnevals. Wie der Bundesliga-Absteiger mitteilte, werden unter anderem Fahnen der Düsseldorfer Karnevalsvereine auf der Gegengerade der Mehrzweck-Arena ausgebreitet. Stadionsprecher André Scheidt wird zudem aus einem Karnevalswagen moderieren. Die Fortuna will mit den Aktionen "unsere Solidarität mit denen ausdrücken, die es an Karneval jedes Jahr aufs Neue schaffen, uns ein Lächeln auf das Gesicht zu zaubern", erklärte Marketingvorstand Christian Koke.

Weil die "fünfte Jahreszeit" Corona-bedingt in diesem Jahr mehr oder minder ausfällt - Karnevalsumzüge und ausgelassene Feierlichkeiten sind nicht erlaubt -, gibt es nun also für die 95-Fans eine Art "Fasching light" als Rahmenprogramm für ein Spiel, das sie nicht live vor Ort verfolgen dürfen. Klingt ein wenig verrückt, ist aber fraglos sehr, sehr lieb gemeint.

Werner: "Dinge fallen uns nicht einfach zu"

Dass sich Kiel von ein wenig Karnevals-"Klimbim" schwer beeindrucken lässt, ist allerdings nicht zu erwarten. Wer den Branchenriesen Bayern München aus dem DFB-Pokal wirft, in der darauffolgenden Runde auch gegen Darmstadt 98 in der Elfmeter-Lotterie die Nerven behält und "ganz nebenbei" noch um den Bundesliga-Aufstieg kämpft, muss schon mächtig viel Selbstvertrauen haben. An der Waterkant schwimmen sie auf einer Erfolgswelle. Und dafür haben sie jede Menge investiert, wie Coach Ole Werner vor der Reise an den Rhein noch einmal unterstrich: "Erfolgserlebnisse sind durchs nichts zu ersetzen. Sie helfen dir, wenn du richtig damit umgehst. Sprich, wenn du auch weißt, dass dir die Dinge nicht einfach zufallen, sondern du dafür etwas tun musst."

Freie Tage tun Kielern gut

Harte Maloche gepaart mit feinen fußballerischen Filetstückchen - so lautet das Kieler Erfolgsgeheimnis, das gar nicht so geheim ist. Schließlich ist es ziemlich offensichtlich, dass bei der KSV die Mischung zwischen Fußball-Arbeitern und Fußball-Künstlern stimmt. Ein weiterer Faktor für den Holstein-Höhenflug ist der Teamgeist. "Erfolgserlebnisse sorgen für eine gute Stimmung. Und die mache ich auch bei uns aus", erklärte Werner. Selbst kleine Störfeuer wie die Abwanderungsgedanken von Angreifer Janni Serra vor einigen Wochen - er wollte zu Arminia Bielefeld wechseln - haben für keine atmosphärischen Störungen gesorgt.

Alles in Butter also bei den "Störchen"? Fast. Denn aufgrund des engen Spielplans gab es zuletzt wohl erste Anzeichen eines kleinen Lagerkollers. Doch nach zwei freien Trainingstagen waren diese wieder verflogen. "Die waren richtig gewählt und tun allen gut. Wir waren vorher ja 14 Tage am Stück zusammen", sagte Werner.

Zuletzt angeschlagenes Trio wieder einsatzbereit

Die Kieler reisen beinahe mit kompletter Kapelle in die Karnevalshochburg. Die zuletzt angeschlagenen Verteidiger Aleksandar Ignjovski und Stefan Thesker sowie Flügelflitzer Joshua Mees sind wieder einsatzbereit, sodass nur die Abwehrspieler Marco Komenda und Johannes van den Bergh und Angreifer Noah Awuku gegen die Fortuna ausfallen. Gute Vorzeichen also für die auswärts in dieser Saison noch ungeschlagenen Schleswig-Holsteinern, auch in Düsseldorf Zählbares mitzunehmen.

