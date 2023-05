FC St. Pauli verpasst bei Paqarada-Abschied Zweitligarekord Stand: 28.05.2023 17:22 Uhr Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat die Saison mit einem Remis beendet und einen Zweitliga-Rekord verpasst. Am Sonntag kamen die Hamburger im letzten Spiel ihres Kapitäns Leart Paqarada gegen den Karlsruher SC nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus.

von Thomas Luerweg

Der Höhepunkt des Spiels war kein sportlicher: Als Paqarada um 17.12 Uhr ausgewechselt wurde, erhoben sie die St. Pauli-Fans von den Rängen des ausverkauften Millerntor-Stadions sangen inbrünstig: "You'll never walk alone". Paqarada, der in der neuen Saison für den 1. FC Köln aufläuft, hatte sich als Kopf des Teams in die Herzen der Anhänger gespielt. Entsprechend tränenreich war der Abschied.

Das Spiel auf dem Rasen war da schon Nebensache. In einer Partie mit wenigen Höhepunkten hatten die Kiezkicker Feldvorteile, ließen aber im gegnerischen Strafraum die letzte Konsequenz vermissen. So beendeten sie die Spielzeit auf Tabellenrang fünf, da Düsseldorf wegen der besseren Tordifferenz noch an den Hamburgern vorbeizog. Sie verpassten mit 41 Punkten in der Rückrunde einen neuen Zweitliga-Halbserienrekord und zogen lediglich mit dem SC Freiburg (2006/2007) und Hertha BSC (2010/2011) gleich.

Party-Crasher Schleusener trifft zur Gästeführung

Sportlich bekamen die 15.546 Zuschauer am Millerntor zuvor eine Partie der Marke "Sommerfußball" zu sehen, die von beiden Seiten nicht mit letzter Konsequenz geführt wurde. Ein Pfostenschuss von Connor Metcalfe (8.) und ein Kopfball von Karol Mets aus fünf Metern (45.+1) waren die besten Gelegenheiten für die Hausherrn in der ersten Halbzeit, die ein Übergewicht und viel Ballbesitz hatten. Doch die weitgehend harmlosen Gäste zeigten sich enorm effizient, als Goalgetter Fabian Schleusener eine Minute später steil geschickt wurde und St.Pauli-Keeper Nikola Vasilj aus neun Metern keine Chance ließ. So ging der KSC etwas überraschend mit einer Führung in die Pause.

Paqaradas Ausgleich als Abschiedsgeschenk

Nach der Pause schnürte der FC St. Pauli die Badener in der eigenen Hälfte ein und drängte auf den Ausgleich. Fast folgerichtig gelang er schließlich nach 58 Minuten, als ausgerechnet Paqarada einen Abpraller von der Strafraumgrenze aus verwertete - 1:1! Im letzten Spiel für die Hamburger gelang dem Kapitän sein dritter Saisontreffer. Nach diesem Abschiedsgeschenk verflachte die Partie, da beide Seiten offenkundig mit dem Punkt zufrieden waren.

Für St. Pauli bleibt die Erkenntnis, dass mit einer halbwegs ordentlichen Hinrunde ein Aufstieg möglich gewesen wäre. Gleichwohl war der Saisonabschluss versöhnlich, denn mit Rang fünf hatten nach der Hinserie sicher die wenigsten gerechnet.

34.Spieltag, 28.05.2023 15:30 Uhr FC St. Pauli 1 Karlsruher SC 1 Tore: 0: 1 Schleusener (45. +2) 1 :1 Paqarada (58.)

FC St. Pauli: Vasilj - Saliakas (75. Zander), Medic, Smith, Mets, Paqarada (83. Ritzka) - Irvine (46. Aremu), Hartel - Metcalfe (75. J. Eggestein), Daschner, Saad (67. Matanovic)

Karlsruher SC: Gersbeck - S. Jung, Gordon, Kobald, Brosinski (16. Heise) - L. Jensen (85. Rapp) - Cueto (85. M. Thiede), Nebel, Wanitzek - Schleusener (85. Siwsiwadse), M. Kaufmann (68. Rossmann)

Zuschauer: 29546 (ausverkauft)



Weitere Daten zum Spiel Vasilj - Saliakas (75. Zander), Medic, Smith, Mets, Paqarada (83. Ritzka) - Irvine (46. Aremu), Hartel - Metcalfe (75. J. Eggestein), Daschner, Saad (67. Matanovic)Gersbeck - S. Jung, Gordon, Kobald, Brosinski (16. Heise) - L. Jensen (85. Rapp) - Cueto (85. M. Thiede), Nebel, Wanitzek - Schleusener (85. Siwsiwadse), M. Kaufmann (68. Rossmann)29546 (ausverkauft)

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 28.05.2023 | 22:30 Uhr