FC St. Pauli hat Heimrekord und Tabellenführung im Blick Stand: 01.10.2021 11:25 Uhr 15.000 Zuschauer am Millerntor und die Aussicht auf einen Heimrekord sowie die Tabellenführung in der Zweiten Liga: Die Vorfreude beim FC St. Pauli auf die Partie gegen Dynamo Dresden ist groß.

Zu Hause läuft's ohnehin und auswärts zuletzt auch: Der FC St. Pauli hat sich mit attraktivem Offensiv-Fußball in der Zweitliga-Spitzengruppe etabliert und könnte sogar Rang eins erobert, wenn er am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) sein Heimspiel gegen Dynamo Dresden gewinnt und Jahn Regensburg am Wochenende gegen den Karlsruher SC maximal einen Punkt holt.

Das Selbstvertrauen bei den Hamburgern wächst mit jedem Erfolg, vor allem am Millerntor ist das Team eine Macht: Vier Siege aus vier Spielen mit 12:3 Toren sprechen für sich. Der fünfte Erfolg in Serie zu Saisonbeginn wäre Vereinsrekord. Am Sonntag dürfen 15.000 Fans unter 2G-Bedingungen (Geimpfte und Genesene) ins Stadion. "Es ist ein gutes Gefühl, bei den Heimspielen zum Millerntor zu kommen. Spätestens wenn der Schiedsrichter anpfeift, ist jeder Spieler im Modus und genießt das", betonte Trainer Timo Schultz.

St. Paulis Trainer Schultz: "Es wird zur Sache gehen"

Auch wenn die Saison noch relativ jung ist - das Wort "Aufstieg" steht bei St. Pauli keineswegs auf dem Index, wie Schultz am Freitag noch einmal betonte: "Mir ist es tausendmal lieber, ein Experte oder Kollege bringt uns mit dem Aufstieg in Verbindung als mit dem Abstieg", sagte der 44-Jährige: "Geschenkt kriegen wir dafür trotzdem nichts."

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Die Partie gegen Dresden wird ein Härtetest, der Aufsteiger belegt überraschend Rang sechs und fertigte zuletzt Werder Bremen mit 3:0 ab. "Sie leben sehr von ihrer Zweikampfstärke, Robustheit und Power, es wird ordentlich zur Sache gehen, was unsere Fans am Millerntor lieben", so Schultz.

Gleichzeitig deutete er an, dass sein Team wohl in derselben Formation wie beim 3:1-Sieg in Karlsruhe auflaufen dürfte. "Als Trainer überlegst du schon, wer sich anbietet. Die Jungs haben in den letzten Spielen aber auch Argumente geliefert, dass sie wieder von Anfang an spielen wollen."

Dynamo-Fans boykottieren Fahrt nach Hamburg

Während sich die St.-Pauli-Fans auf eine stimmungsvolle Partie in einem zur Hälfte gefüllten Stadion freuen, wird die Unterstützung für die SG Dynamo deutlich geringer ausfallen als gewohnt. Die aktive Fanszene tritt aus Protest gegen die 2G-Regel die Reise nach Hamburg nicht an. In Dresden gilt weiterhin 3G. Dort erhalten also auch negativ Getestete Zutritt.

Für die Sicherheitskräfte bedeutet das Fernbleiben des harten Dynamo-Kerns indes eine deutliche Erleichterung. In der Vergangenheit hatte es wiederholt Ausschreitungen gegeben. Zuletzt hatten im Februar 2020 Dresdner Anhänger am Millerntor versucht, den Sitzplatzbereich neben der Dynamo-Fankurve zu stürmen. Mehrere Polizeibeamte und Ordner wurden verletzt.

Weitere Informationen Der FC St. Pauli arbeitet an der Zukunft - und am Aufstieg St. Paulis Erfolgstrainer Timo Schultz soll gehalten werden - und strebt mit seinem Team in Richtung Fußball-Bundesliga. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 03.10.2021 | 22:50 Uhr