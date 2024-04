FC St. Pauli gibt leichte Entwarnung bei Abwehrspieler Smith Stand: 18.04.2024 12:54 Uhr Der FC St. Pauli hat bei der Verletzung von Abwehrspieler Eric Smith Entwarnung gegeben. Der Schwede sei nur "leicht am Oberschenkel verletzt", teilte der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mit. Ein Einsatz am Sonntag bei Hannover 96 ist aber fraglich.

Der Abwehrspieler hatte am Mittwoch das Training wegen Schmerzen im Oberschenkel abbrechen müssen. Eingehenden Untersuchungen hätten nun ergeben, dass es sich lediglich um muskuläre Probleme und nicht wie befürchtet um eine gravierende Verletzung handle, so der Tabellenzweite.

Wie lange der Abwehrspieler ausfällt, wurde nicht bekannt. Smith werde kontinuierlich vom medizinischen Team behandelt, "um wieder eine vollständige Wettkampffähigkeit zu erreichen". Ein Einsatz des 27-Jährigen im Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) bei Hannover 96 ist also eher fraglich.

Treu bricht sich das Wadenbein

Dem Kiezclub fehlt bereits Philipp Treu in den verbleibenden fünf Partien. Der 23-Jährige hatte sich beim 3:4 gegen die SV Elversberg am Sonntag das rechte Wadenbein gebrochen und wurde am Montag operiert. Wann der vor der Saison vom SC Freiburg II gekommene Profi wieder ins Training einsteigen kann, ist noch unklar.

Hürzeler-Team am Sonntag in Hannover unter Druck

Die Kiezkicker stehen am Sonntag bei 96 unter Druck. Nach dem 1:2 beim Karlsruher SC und der Pleite gegen Elversberg hat die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler die Tabellenführung an Holstein Kiel verloren. Als Zweiter haben die Hamburger aber noch immer fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang und acht Zähler auf Rang vier.

Der Blick von Verteidiger Karol Mets richtet sich daher mehr auf die Tabellenspitze als auf die Verfolger: "Wir haben eine der besten Mannschaften der Liga. Wir wollen zurück auf Platz eins."

