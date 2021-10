FC St. Pauli feiert Meisterschaft im Blindenfußball

Stand: 30.10.2021 18:42 Uhr

Die Blindenfußballer des FC St. Pauli haben sich am Samstagabend den Meistertitel in der Bundesliga gesichert. Die Hamburger bezwangen im spannenden Topspiel in Bonn den MTV Stuttgart mit 1:0 (0:0).