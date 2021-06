FC St. Pauli: Saisonauftakt mit vier Neuzugängen

Stand: 18.06.2021 18:51 Uhr

Gut drei Stunden nach dem Stadtrivalen HSV hat am Freitag auch der FC St. Pauli die Vorbereitung auf die kommende Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga aufgenommen. Am Kader wird noch gebastelt.