FC St. Pauli: Gibt es noch eine Chance bei den Leihspielern? Stand: 25.05.2021 14:05 Uhr Torhüter Dejan Stojanovic sowie die Offensivspieler Rodrigo Zalazar und Omar Marmoush haben den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli nach Ende der Leihverträge zunächst einmal verlassen. Kehren sie noch zurück?

Für St. Pauli war es eine Saison der Extreme, an deren Ende sich die Kiezkicker in der Tabelle im grauen Mittelmaß eingependelt hatten. Platz zehn mit 47 Punkten bei 13 Siegen, acht Remis und 13 Niederlagen, dazu 51:56 Tore. Eine bessere Platzierung wäre möglich gewesen, wenn die Braun-Weißen nicht erneut nach dem Erreichen des Klassenerhaltes die Saison hätten ausklingen lassen. Die letzten drei Partien verloren die Hamburger allesamt.

Trainer Timo Schultz zeigte sich nachsichtig mit seinem Team, war dieses doch in den ersten Monaten des Jahres durch eine furiose Siegesserie vom vorletzten Tabellenplatz zeitweilig bis auf Rang sieben vorgestürmt. "Es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass ein solcher Run ab Januar viel Kraft gekostet hat und dass dann ganz am Ende - wenn man mit dem Abstieg nichts mehr zu tun hat - ein wenig die Spannung abfällt," sagte der 43-Jährige dem NDR.

AUDIO: Die Achterbahn-Saison des FC St. Pauli (2 Min) Die Achterbahn-Saison des FC St. Pauli (2 Min)

Gibt es noch eine Zukunft mit Stojanovic, Zalazar und Marmoush?

Dass bei der wilden Achterbahnfahrt der Klassenerhalt recht früh feststand, hat für die Sportliche Leitung einen enormen Vorteil: Es erleichtert die Planungen für die kommende Saison, die aufgrund der Bundesliga-Abstiege von Werder Bremen und dem FC Schalke 04, der Aufstiege von Dynamo Dresden und Hansa Rostock sowie dem Verbleiben des Hamburger SV und Hannover 96 in der Zweitklassigkeit eine ganz besondere werden wird.

Weitere Informationen St. Paulis Schultz: Einfluss des Geldes im Fußball zu hoch Timo Schultz kann wieder ruhig schlafen. Aber der Turbo-Kapitalismus im Fußball und der Umgang mit Trainern nerven den Coach des FC St. Pauli. mehr

Bei St. Pauli geht es ganz besonders um eine Frage: Gibt es noch eine gemeinsame Zukunft mit den drei für das Team so wichtigen Leihspielern, dem österreichischen Torhüter Dejan Stojanovic (FC Middlesbrough) Mittelfeldantreiber Rodrigo Zalazar (Eintracht Frankfurt) und Stürmer Omar Marmoush (VfL Wolfsburg), die ganz erheblich zum sportlichen Aufschwung beigetragen haben.

Sportchef Bornemann in Verhandlungen mit den Clubs

Alle drei kehren zunächst zu ihren Vereinen zurück. Schultz hat aber bereits angedeutet, weiter mit diesem Trio zusammenarbeiten zu wollen. "Ich würde sie gerne wieder nehmen", sagte der Trainer. Sportchef Andreas Bornemann wird Verhandlungen mit deren Clubs aufnehmen. "Letztendlich geht es auch darum, was die Jungs wollen und wie sie ihre Perspektive sehen", betonte Schultz. Unabhängig von Stojanovic' Zukunft hat der Kiezclub als ersten Zugang den bosnischen Torhüter Nikola Vasilj (Zorya Lugansk/Ukraine) verpflichtet. Definitiv verlassen haben das Team unter anderem Daniel Buballa und Ryo Miyaichi. Bei Marvin Knoll stehen die Zeichen ebenfalls auf Abschied.

Schultz: "Das wird eine geile Liga"

Während Bornemann weiter am Kader der kommenden Saison bastelt, gönnte sich Schultz in seiner Vorfreude schon einen Blick auf die kommende Spielzeit. "Das wird eine geile Liga nächstes Jahr", sagte der St.-Pauli-Coach. "Wir haben dann fünf bis sechs Schwergewichte. Ich glaube, die Einschaltquoten werden in der Zweiten Liga höher sein als in der Bundesliga."

Saisonstart im Unterhaus ist am 23. Juli, der erste Gegner für St. Pauli steht natürlich noch nicht fest. Aufgrund der Zusammensetzung der Liga ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass es ein attraktiver sein wird.

Weitere Informationen St. Pauli beendet Achterbahn-Saison mit einer Niederlage Beim vor der Partie noch abstiegsbedrohten Jahn Regensburg verloren ideenlose St. Paulianer mit 0:3. Es war die dritte Pleite in Folge. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 24.05.2021 | 23:03 Uhr