FC St. Pauli: Mit Kart-Philosphie beim Karlsruher SC bestehen Stand: 04.04.2024 15:22 Uhr Satte elf Punkte Vorsprung auf Rang drei hat der FC St. Pauli bereits in der Tabelle der 2. Bundesliga. Damit der Aufstieg auch ins Ziel gebracht wird, wählte Trainer Fabian Hürzeler vor der Partie beim Karlsruher SC am Samstagabend den Vergleich mit einer anderen Sportart.

"Wir waren Go-Kart fahren mit dem Staff. Im Qualifying habe ich die beste Runde hingelegt - und dadurch war ich im Rennen Erster", erzählte Hürzeler am Donnerstag. Es sei also für ihn auf der Kartbahn genau wie für den FC St. Pauli in der Tabelle nur noch darum gegangen, diesen ersten Platz zu halten.

"Und was habe ich gemacht? Ich habe mich zuerst nur darauf fokussiert, keinen Fehler zu machen, damit der hinter mir mich nicht überholt", sagte der 31-Jährige. "Und was ist passiert? Er ist immer näher gekommen. Irgendwann dachte ich mir: Ich muss mich auf mich fokussieren und meine Runden besser fahren. Nach zwei, drei Runden habe ich dann nach hinten geguckt - und er war weg!"

Eggestein: "Wir werden keine lauten Töne spucken"

Die Lehre für sein Team daraus sei: "Wir dürfen nicht sagen: Wir müssen keine Fehler machen. Sondern wir müssen die Dinge, die wir beeinflussen können, gut machen. Wir haben jetzt noch sieben Runden zu gehen. Und wir müssen jede Runde so angehen, als ob die nächste Runde entscheidend ist", sagte der 31-Jährige mit Blick auf die Partie am Samstagabend (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) beim KSC.

"Für uns ist es wichtig, zu agieren und nicht zu reagieren. Groß 'rumzureden, zu plänkeln, zu rechnen: Das bringt keinen weiter." St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler

Zumindest bei Angreifer Johannes Eggestein ist die Botschaft angekommen: "Wir haben uns den Vorsprung verdient, aber wir müssen ihn auch über die Zeit bringen. Deshalb werden wir jetzt keine lauten Töne spucken. Als Sportler wissen wir, wie eng die Spiele sind."

Smith und Metcalfe fehlen gelbgesperrt

Die Badener zählt Hürzeler aktuell zu den "Top 3 der Liga. Das ist eine absolute Topmannschaft - nicht nur von ihrer Spielweise, sondern auch von ihrer individuellen Qualität", sagte St. Paulis Coach. "Sie spielen sehr gut miteinander, sie pressen extrem hoch, sie sind im Anlaufen extrem intensiv. Diese Entwicklung imponiert. Definitiv!"

Beim KSC müssen die Hamburger ohne Innenverteidiger Eric Smith und Mittelfeldspieler Connor Metcalfe auskommen, die beide gelbgesperrt sind. Sorgen bereitet das Eggestein nicht: "Wir haben eine gute taktische Basis als Mannschaft." Auch die Spieler aus der zweiten Reihe wüssten immer, was zu tun ist, wenn sie gefordert werden. Für den Stürmer ist das ein großes Plus im Aufstiegsrennen: "Das macht uns aus und macht uns stark."

Mögliche Aufstellungen:

Karlsuher SC: Drewes - Jung, Franke, Beifus, Herold - Gondorf - Jensen, Wanitzek - Nebel, Matanovic, Zivzidadze

FC St. Pauli: Vasilj - Dzwigala, Wahl, Mets - Saliakas, Irvine, Hartel, Ritzka - Afolayan, Eggestein, Saad

