FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf: Ein 0:0, das nur dem HSV hilft Stand: 13.05.2023 22:21 Uhr Der FC St. Pauli hat die große Chance verpasst, vorerst bis auf einen Punkt an den HSV und Relegationsrang drei heranzurücken. Das 0:0 am Samstagabend gegen Fortuna Düsseldorf ist für beide Mannschaften ein Dämpfer im Aufstiegsrennen.

von Johannes Freytag

Drei Punkte trennen St. Pauli nun vom Stadtrivalen, der allerdings am Sonntag mit einem Sieg in Regensburg auf sechs Zähler davonziehen kann. Bei lediglich zwei noch ausstehenden Partien dürfte das nicht mehr aufzuholen sein. Im Topduell mit Düsseldorf war die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler lange die dominierende Mannschaft. Mehr als ein Lattentreffer durch Marcel Hartel sprang aber nicht heraus. Im zweiten Durchgang traf auch die Fortuna nur Aluminium.

Kommenden Freitag (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) gastiert St. Pauli zum Nordduell bei Holstein Kiel, am letzten Spieltag kommt der Karlsruher SC ans Millerntor.

St. Pauli druckvoll und mit Lattenpech

Die Zuschauer im ausverkauften Millerntor-Stadion bekamen vom Anpfiff weg Vollgas-Fußball geboten. Die Gastgeber hatten durch Jakov Medic (2.), Eric Smith (14.) und Lukas Daschner (15.) gute Gelegenheiten. Erst nach einer halben Stunde konnte sich Düsseldorf vom Dauerdruck befreien - eigene Torchancen erspielten sie sich jedoch nicht.

Die Braun-Weißen blieben die dominantere Mannschaft und forderten in der 38. Minute vehement einen Elfmeter: Der Ball war im Strafraum dem wegrutschenden Düsseldorfer Andre Hoffmann vom Fuß an die Hand geprallt. Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck (Freiburg) sah darin keine absichtliche Bewegung - auch der Videoschiedsrichter griff nicht ein. Eine vertretbare Entscheidung.

Kurz vor der Pause hatte die Fortuna noch einmal Glück: Hartel nahm eine Ablage von Daschner am Strafraumrand direkt, traf aber nur die Latte (45.). So ging es trotz einer 12:1-Torschussbilanz zugunsten der Hamburger mit einem 0:0 in die Kabinen.

Auch Düsseldorf trifft nur Aluminium

Die zweite Spielhälfte ging St. Pauli etwas geduldiger an, hatte dabei viel Ballbesitz, aber wenig gefährliche Aktionen im gegnerischen Strafraum. Erst in der 59. Minute musste Düsseldorfs Keeper Florian Kastenmeier nach einem Medic-Schuss eingreifen.

Sein Hamburger Gegenüber Nikola Vasilj war bis dahin noch überhaupt nicht gefordert, aber dennoch urplötzlich geschlagen gewesen: Der leicht abgefälschte Schuss von Jona Niemiec traf nur die Unterkante der Latte, von dort aus sprang der Ball ins Feld zurück (68.).

Die Partie lebte nun von der Spannung. Würde einem der beiden Mannschaften noch der "lucky Punch" gelingen? Die Gelegenheiten waren da - vor allem für die Gäste: Niemiec kam einen Schritt zu spät (82.), kurz darauf klärte Karol Mets erneut gegen Niemiec (84.). So blieb es bei der Punkteteilung, mit dem vor allem St. Pauli angesichts der Spielanteile nicht zufrieden sein dürfte. Das Publikum wusste, wer sich über das 0:0 freuen würde: "Scheiß HSV, scheiß HSV" hallte es durchs Stadion.

32.Spieltag, 13.05.2023 20:30 Uhr FC St. Pauli 0 F. Düsseldorf 0 Tore:

FC St. Pauli: Vasilj - Smith, Medic, Mets - Saliakas, Irvine, Hartel, Paqarada - Afolayan (89. J. Eggestein), Daschner (85. D. Otto), Saad (77. Metcalfe)

F. Düsseldorf: Kastenmeier - de Wijs (71. Karbownik), A. Hoffmann, Klarer - Zimmermann, Oberdorf - F. Klaus (86. Peterson), Appelkamp, Iyoha (86. Gavory) - Ginczek (68. Niemiec), Kownacki (86. Hennings)

Zuschauer: 29546 (ausverkauft)



