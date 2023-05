Der Aufstiegstraum lebt! HSV siegt souverän - Heidenheim patzt Stand: 14.05.2023 15:25 Uhr Der Gewinner des 32. Zweitligaspieltags heißt HSV. Die Hamburger siegten 5:1 (4:0) bei Jahn Regensburg, haben den Relegationsrang so gut wie sicher und dürfen nach den Niederlagen von Darmstadt und vor allem Heidenheim auf den direkten Bundesliga-Aufstieg hoffen.

von Matthias Heidrich

Mit dem klaren Erfolg in Regensburg setzte der HSV ein Ausrufezeichen im Aufstiegskampf und liegt nach der Pleite der Heidenheimer in Paderborn nur noch einen Punkt hinter dem Tabellenzweiten. Selbst Spitzenreiter Darmstadt, der gegen Hannover 96 den nächsten Aufstiegsmatchball vergab, ist noch in Reichweite.

Der HSV trifft im Zweitliga-Schlussspurt noch zu Hause auf die SpVgg Greuther Fürth, ehe es am letzten Spieltag zum SV Sandhausen geht. Beides Gegner der Kategorie schlagbar.

4:0-Führung zur Pause - Kittel trifft doppelt

Die Hamburger legten einen blitzsauberen Auswärtsauftritt hin. Dominant und äußerst effektiv trat die Mannschaft von Trainer Tim Walter beim Tabellenvorletzten auf. Robert Glatzel (5.), Sonny Kittel (17., Foulelfmeter und 45.+1) und Miro Muheim (30.) schossen schon zur Pause einen 4:0-Vorsprung gegen phasenweise überforderte Regensburger heraus. Allein Glatzel hätte noch zwei Tore mehr machen müssen.

Auch nach dem Seitenwechsel musste der HSV gefühlt wenig tun, um gegen den Jahn zu Torchancen zu kommen. Wieder Glatzel und Kittel im Nachsetzen verpassten in der 53. Minute das mögliche 5:0.

Bilbija setzt den Schlusspunkt

Regensburg kam in der Folge etwas auf, auch weil die Hamburger nachließen. Ein Eigentor von Sebastian Schonlau brachte den Gastgebern das 1:4 (55.). Mehr kam dann aber nicht vom Abstiegskandidaten. Dafür aber von den Gästen. Der eingewechselte Filip Bilbija besorgte mit seinem Tordebüt für den HSV das 5:1 (81.) und setzte den Schlusspunkt hinter eine starke, aufstiegswürdige Leistung der Walter-Elf.

32.Spieltag, 14.05.2023 13:30 Uhr J. Regensburg 1 Hamburger SV 5 Tore: 0: 1 Glatzel (5.) 0: 2 Kittel (17., Foulelfmeter) 0: 3 Muheim (30.) 0: 4 Kittel (45. +1) 1 :4 Caliskaner (55.) 1: 5 Bilbija (81.)

J. Regensburg: Urbig - Saller (74. Faber), Breitkreuz, J. Elvedi, Günther (22. Kennedy) - Makridis, Viet, Gimber (84. Thalhammer), Mees (74. Albers) - Owusu (84. Yildirim), Caliskaner

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Muheim - Meffert (87. Montero) - Reis (72. Suhonen), Kittel (79. Bilbija) - Jatta (87. Mikelbrencis), Glatzel, Dompé (71. Königsdörffer)

Zuschauer: 15210 (ausverkauft)



