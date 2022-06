Ex-HSV-Talent Köhn elfter Neuzugang bei Hannover 96 Stand: 28.06.2022 12:05 Uhr Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Linksverteidiger Derrick Köhn ist bereits Sommerneuzugang Nummer elf bei den Niedersachsen.

Der gebürtige Hamburger wechselt vom niederländischen Erstliga-Absteiger Willem II Tilburg zu den "Roten". Er erhält einen Vertrag bis 2025, wie Hannover am Dienstagmittag mitteilte. Der 23-Jährige trainiert bereits seit Dienstag mit einer Gastspielerlaubnis im 96-Trainingslager in Rotenburg (Wümme) mit der Mannschaft. Willem II und Hannover klären laut Mitteilung derzeit noch die letzten Formalitäten des Wechsels.

"96 ist ein Club, mit dem man in Deutschland als Fußballer etwas verbindet und der nun einen spannenden Weg eingeschlagen hat. Ich hatte gute Gespräche, die Spielidee passt genau zu mir. Ich habe das Gefühl, dass ich mich und meine Stärken hier einbringen, aber mich auch weiterentwickeln und viel lernen kann. Die Vorfreude ist enorm", sagte Köhn.

Aus Hamburg via München in die Niederlande

Der Abwehrspieler wurde von 2013 bis 2017 beim Hamburger SV ausgebildet, bevor er in die U23 des FC Bayern München wechselte. Mit der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters stieg er in die Dritte Liga auf und feierte dort die Meisterschaft. Den Sprung ins Bundesliga-Team schaffte Köhn an der Säbener Straße aber nicht, sodass er sich 2020 zu einem Wechsel in die Niederlande entschied. Für Willem II Tilburg bestritt der Verteidiger mehr als 60 Erstliga-Partien. Nach dem Abstieg des Clubs aus der Eredivisie entschied sich Köhn nun für eine Luftveränderung - sehr zur Freude von 96-Sportdirektor Marcus Mann.

"Derrick ist ein extrem athletischer Spieler, der seine Rolle auf der linken Abwehrseite mit einer offensiven Ausrichtung und viel Drang nach vorne versteht. In den vergangenen zwei Jahren hat er über 60 Erstligaeinsätze in den Niederlanden gesammelt. Trotzdem ist er mit seinen 23 Jahren noch immer jung und verfügt über viel Potenzial", sagte Hannovers Manger.

